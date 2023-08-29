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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الأمن-الروسي-توقيف-أحد-مؤيدي-آزوف-بتهمة-التحضير-لهجوم-إرهابي-في-كالوغا-1080514813.html
الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي "آزوف" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوغا
الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي "آزوف" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوغا
صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الأمن الروسي أحبط عملا إرهابيا ضد "منشأة بنية تحتية حيوية" من قبل أحد أنصار "آزوف" في مدينة كالوغا الروسية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:34+0000
2023-08-29T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، نشاطاً غير قانوني لمواطن روسي، مقيم في مقاطعة كالوغا".وأضاف: "المتهم، بناء على تعليمات المسلحين، نفذ الاستعدادات لارتكاب عمل إرهابي في إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في كالوغا".وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن الموقوف كان يتجهز للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية .وتم فتح قضية جنائية للاشتباه في التحضير لارتكاب جريمة الخيانة العظمى والعمل الإرهابي، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والتدريب لأغراض الإرهاب.وبحسب الشخص المتورط في القضية، فإنه قام بتحويل أموال لمساعدة "منظمة موجودة على أراضي أوكرانيا"، ثم تواصل معه رجل يدعى تاراس. وبعد أن أكمل المعتقل المهمة، تلقى تعليمات بمغادرة روسيا. وأثناء محاولته مغادرة البلاد، اعتقله جهاز الأمن الفيدرالي.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-القضاء-على-أربعة-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-التسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-1080135412.html
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الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي "آزوف" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوغا

08:34 GMT 29.08.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الأمن الروسي أحبط عملا إرهابيا ضد "منشأة بنية تحتية حيوية" من قبل أحد أنصار "آزوف" في مدينة كالوغا الروسية.
وقال بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، نشاطاً غير قانوني لمواطن روسي، مقيم في مقاطعة كالوغا".

وبحسب الأمن: "المعتقل أجرى اتصالاً، بمبادرة شخصية، مع ممثلي مجموعة شبه عسكرية أوكرانية، بقصد ارتكاب عمل إرهابي بتعليمات منهم".

وأضاف: "المتهم، بناء على تعليمات المسلحين، نفذ الاستعدادات لارتكاب عمل إرهابي في إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في كالوغا".
وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن الموقوف كان يتجهز للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية .

وجاء في البيان: "تم العثور في المخبأ الذي كان قد جهزه لتجميع وصنع مكونات عبوة ناسفة وتعليمات ومراسلات مع المنسق الأوكراني في أجهزة الاتصالات المستخدمة".

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وتم فتح قضية جنائية للاشتباه في التحضير لارتكاب جريمة الخيانة العظمى والعمل الإرهابي، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والتدريب لأغراض الإرهاب.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يدلي باعترافات، وقال إنه كلف بمهمة جمع مكونات العبوة الناسفة ووضعها في مخابئ.

وبحسب الشخص المتورط في القضية، فإنه قام بتحويل أموال لمساعدة "منظمة موجودة على أراضي أوكرانيا"، ثم تواصل معه رجل يدعى تاراس. وبعد أن أكمل المعتقل المهمة، تلقى تعليمات بمغادرة روسيا. وأثناء محاولته مغادرة البلاد، اعتقله جهاز الأمن الفيدرالي.
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