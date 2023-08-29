https://sputnikarabic.ae/20230829/الأمن-الروسي-توقيف-أحد-مؤيدي-آزوف-بتهمة-التحضير-لهجوم-إرهابي-في-كالوغا-1080514813.html

الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي "آزوف" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوغا

الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي "آزوف" بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوغا

صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الأمن الروسي أحبط عملا إرهابيا ضد "منشأة بنية تحتية حيوية" من قبل أحد أنصار "آزوف" في مدينة كالوغا الروسية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T08:34+0000

2023-08-29T08:34+0000

2023-08-29T08:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، نشاطاً غير قانوني لمواطن روسي، مقيم في مقاطعة كالوغا".وأضاف: "المتهم، بناء على تعليمات المسلحين، نفذ الاستعدادات لارتكاب عمل إرهابي في إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في كالوغا".وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن الموقوف كان يتجهز للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية .وتم فتح قضية جنائية للاشتباه في التحضير لارتكاب جريمة الخيانة العظمى والعمل الإرهابي، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والتدريب لأغراض الإرهاب.وبحسب الشخص المتورط في القضية، فإنه قام بتحويل أموال لمساعدة "منظمة موجودة على أراضي أوكرانيا"، ثم تواصل معه رجل يدعى تاراس. وبعد أن أكمل المعتقل المهمة، تلقى تعليمات بمغادرة روسيا. وأثناء محاولته مغادرة البلاد، اعتقله جهاز الأمن الفيدرالي.

https://sputnikarabic.ae/20230816/الأمن-الفيدرالي-الروسي-القضاء-على-أربعة-مخربين-أوكرانيين-حاولوا-التسلل-إلى-مقاطعة-بريانسك-1080135412.html

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