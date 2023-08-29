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https://sputnikarabic.ae/20230829/البرهان-يتوجه-إلى-مصر-في-أول-زيارة-خارجية-منذ-اندلاع-القتال-في-السودان-1080509954.html
البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع القتال في السودان
البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع القتال في السودان
أعلن مجلس السيادة السوداني، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يلتقي اليوم اثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T07:02+0000
2023-08-29T07:02+0000
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وقال مجلس السيادة، في بيان له، إن "البرهان توجه إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، يرافقون البرهان خلال زيارته لمصر".وتعتبر هذه أول مرة يغادر فيها البرهان، السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.وتداول الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع القتال في السودان

07:02 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / -رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن مجلس السيادة السوداني، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يلتقي اليوم اثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مجلس السيادة، في بيان له، إن "البرهان توجه إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، يرافقون البرهان خلال زيارته لمصر".
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وتعتبر هذه أول مرة يغادر فيها البرهان، السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وتداول الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
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وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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