https://sputnikarabic.ae/20230829/البرهان-يتوجه-إلى-مصر-في-أول-زيارة-خارجية-منذ-اندلاع-القتال-في-السودان-1080509954.html

البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع القتال في السودان

البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية منذ اندلاع القتال في السودان

أعلن مجلس السيادة السوداني، أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يلتقي اليوم اثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T07:02+0000

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وقال مجلس السيادة، في بيان له، إن "البرهان توجه إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، يرافقون البرهان خلال زيارته لمصر".وتعتبر هذه أول مرة يغادر فيها البرهان، السودان منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.وتداول الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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