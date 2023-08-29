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https://sputnikarabic.ae/20230829/البنتاغون-يعلق-على-تصريحات-كييف-حول-الدعم-الأمريكي-للهجمات-على-القرم-1080536052.html
البنتاغون يعلق على تصريحات كييف حول الدعم الأمريكي للهجمات على القرم
البنتاغون يعلق على تصريحات كييف حول الدعم الأمريكي للهجمات على القرم
صرّحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) أن أوكرانيا هي التي تقرر بنفسها كيفية إجراء العمليات العسكرية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T17:20+0000
2023-08-29T17:20+0000
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جاء ذلك تعليقا على التصريحات المتعلقة بدعم واشنطن لتوجيه ضربات في شبه جزيرة القرم: "لقد أوضحت أمريكا أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، وأوكرانيا هي من تقرر كيف ومتى وأين ستنفذ عملياتها للحماية من روسيا"، وفق تعبير الوزارة.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطؤهم في الحرب ضد روسيا وأن توقعات نهاية العالم تقترب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 10.30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار، وأنه تم تدمير الطائرات فوق أراضي شبه جزيرة القرم الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-اختراق-القوات-الروسية-للجبهة-قرب-خاركوف-فاجأ-الجيش-الأوكراني--1080534005.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يعلق على تصريحات كييف حول الدعم الأمريكي للهجمات على القرم

17:20 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
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صرّحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) أن أوكرانيا هي التي تقرر بنفسها كيفية إجراء العمليات العسكرية.
جاء ذلك تعليقا على التصريحات المتعلقة بدعم واشنطن لتوجيه ضربات في شبه جزيرة القرم: "لقد أوضحت أمريكا أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، وأوكرانيا هي من تقرر كيف ومتى وأين ستنفذ عملياتها للحماية من روسيا"، وفق تعبير الوزارة.
وفي وقت سابق، صرّح مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك الضربات المنسقة على شبه جزيرة القرم.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
29 أغسطس, 16:06 GMT
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطؤهم في الحرب ضد روسيا وأن توقعات نهاية العالم تقترب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 10.30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين دون طيار، وأنه تم تدمير الطائرات فوق أراضي شبه جزيرة القرم الروسية.
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