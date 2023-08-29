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الجزائر تعلق على رفض طلب انضمامها لـ"بريكس"
الجزائر تعلق على رفض طلب انضمامها لـ"بريكس"
علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على رفض طلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي عقدت قمتها الأخيرة في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:40+0000
2023-08-29T16:40+0000
الجزائر
العالم العربي
مجموعة بريكس
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وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي إن دول "بريكس" هي دول صديقة وحليفة للجزائر.وأضاف أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار "بريكس".وأكد أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الانحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.وقال عطاف ردا على أسئلة الصحفيين: "لا يجب التعامل مع "بريكس" كخسارة في مباراة. الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الدبلوماسية والاقتصادية و"بريكس" لم يغير أي شيء في هذه التوجهات، ولدينا القدرة على الحفاظ على مصالحنا من خلال التوجه الجديد لرئيس الجمهورية"، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-توسع-بريكس-دليل-على-فشل-القيادة-الأمريكية-1080532309.html
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الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس
الجزائر, العالم العربي, مجموعة بريكس

الجزائر تعلق على رفض طلب انضمامها لـ"بريكس"

16:40 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على رفض طلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي عقدت قمتها الأخيرة في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/ آب برئاسة جنوب أفريقيا.
وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي إن دول "بريكس" هي دول صديقة وحليفة للجزائر.

وأوضح عطاف أن هدف الجزائر من طلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر.

وأضاف أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار "بريكس".
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
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وأكد أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الانحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.
وقال عطاف ردا على أسئلة الصحفيين: "لا يجب التعامل مع "بريكس" كخسارة في مباراة. الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الدبلوماسية والاقتصادية و"بريكس" لم يغير أي شيء في هذه التوجهات، ولدينا القدرة على الحفاظ على مصالحنا من خلال التوجه الجديد لرئيس الجمهورية"، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
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