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الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تولا-الروسية--عاجل-1080507399.html
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T03:00+0000
2023-08-29T03:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إنه " صباح اليوم الثلاثاء تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم تدمير المسيرتين بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة تولا".وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.من ناحية أخرى، أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-80-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080506401.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل

03:00 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إنه " صباح اليوم الثلاثاء تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم تدمير المسيرتين بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة تولا".
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.
قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إس بي جي-9 في قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 22:38 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
من ناحية أخرى، أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.
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