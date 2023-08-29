https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تولا-الروسية--عاجل-1080507399.html
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T03:00+0000
2023-08-29T03:00+0000
2023-08-29T03:21+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إنه " صباح اليوم الثلاثاء تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم تدمير المسيرتين بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة تولا".وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.من ناحية أخرى، أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-80-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080506401.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية- عاجل
03:00 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إنه " صباح اليوم الثلاثاء تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي
بطائرتين مسيرتين على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم تدمير المسيرتين بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة تولا".
وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية
في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
من ناحية أخرى، أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار
في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.