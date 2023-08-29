عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-السوداني-ينفي-مزاعم-إقالة-قائد-سلاح-المدرعات-1080506930.html
الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات
الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات
نفى العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أنباء متداولة حول إقالة قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني، اللواء نصر الدين عبد الفتاح. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T01:11+0000
2023-08-29T01:11+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080484878_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_1b343698b43c2ebba807cd22d03715ef.jpg
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن عبد الله أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتُعتبر أكاذيب ملفقة، وتظهر واضحة أنها جزء من حملة إعلامية للمليشيا وأتباعها".وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني أن قادة القوات المسلحة وأفرادها يتميزون بالولاء والانضباط، ويحترمون قادتهم والقيادة بشكل عام، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تامة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو في جميع المواقع، وأن قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين يقوم بمهامه القيادية بكفاءة عالية وتنسيق مثالي مع القيادة والهيئة العسكرية.تأتي تصريحات عبد الله بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية تفيد بعزل قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين ووضعه في الإيقاف، وتعيين اللواء أيوب عبد القادر كبديل له.وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى تصاعد الخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح فيما يتعلق بإدارة معركة سلاح المدرعات ضد قوات الدعم السريع التي تعتبر قوة شبه عسكرية. يذكر أنه تمّ فصل اللواء نصر الدين عبد الفتاح سابقا بضغط من قوات الدعم السريع، علمًا بأنه كان جزءا من الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الباقي بكراوي، وتمت إعادته بعد الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تتحدث مصادر سياسية عن وجود ضغوط من الأطراف الإسلامية لتعيينه كقائد عام للجيش بدلا من البرهان.
https://sputnikarabic.ae/20230827/البرهان-يصل-إلى-بورتسودان-لأول-مرة-منذ-بدء-الاقتتال-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-صور-1080464498.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/لا-يصلحون-للحكم-السودان-يعرب-عن-استيائه-من-تصريحات-للسفير-الأمريكي-في-الخرطوم-1080448560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080484878_0:0:1237:927_1920x0_80_0_0_d5ff3e7a2ec7d540347ae80a2e4f4767.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات

01:11 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
نفى العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أنباء متداولة حول إقالة قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني، اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن عبد الله أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتُعتبر أكاذيب ملفقة، وتظهر واضحة أنها جزء من حملة إعلامية للمليشيا وأتباعها".
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
البرهان يصل إلى بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع... صور
27 أغسطس, 14:32 GMT
وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني أن قادة القوات المسلحة وأفرادها يتميزون بالولاء والانضباط، ويحترمون قادتهم والقيادة بشكل عام، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تامة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو في جميع المواقع، وأن قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين يقوم بمهامه القيادية بكفاءة عالية وتنسيق مثالي مع القيادة والهيئة العسكرية.
تأتي تصريحات عبد الله بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية تفيد بعزل قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين ووضعه في الإيقاف، وتعيين اللواء أيوب عبد القادر كبديل له.
السفير الأمريكي لدى السودان جون غودفري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
"لا يصلحون للحكم".. السودان يعرب عن استيائه من تصريحات للسفير الأمريكي في الخرطوم
26 أغسطس, 20:53 GMT
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى تصاعد الخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح فيما يتعلق بإدارة معركة سلاح المدرعات ضد قوات الدعم السريع التي تعتبر قوة شبه عسكرية.
يذكر أنه تمّ فصل اللواء نصر الدين عبد الفتاح سابقا بضغط من قوات الدعم السريع، علمًا بأنه كان جزءا من الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الباقي بكراوي، وتمت إعادته بعد الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تتحدث مصادر سياسية عن وجود ضغوط من الأطراف الإسلامية لتعيينه كقائد عام للجيش بدلا من البرهان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала