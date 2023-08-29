https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-السوداني-ينفي-مزاعم-إقالة-قائد-سلاح-المدرعات-1080506930.html
الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات
الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات
نفى العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أنباء متداولة حول إقالة قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني، اللواء نصر الدين عبد الفتاح. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T01:11+0000
2023-08-29T01:11+0000
2023-08-29T01:11+0000
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ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية عن عبد الله أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتُعتبر أكاذيب ملفقة، وتظهر واضحة أنها جزء من حملة إعلامية للمليشيا وأتباعها".وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني أن قادة القوات المسلحة وأفرادها يتميزون بالولاء والانضباط، ويحترمون قادتهم والقيادة بشكل عام، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تامة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو في جميع المواقع، وأن قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين يقوم بمهامه القيادية بكفاءة عالية وتنسيق مثالي مع القيادة والهيئة العسكرية.تأتي تصريحات عبد الله بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية تفيد بعزل قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين ووضعه في الإيقاف، وتعيين اللواء أيوب عبد القادر كبديل له.وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى تصاعد الخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح فيما يتعلق بإدارة معركة سلاح المدرعات ضد قوات الدعم السريع التي تعتبر قوة شبه عسكرية. يذكر أنه تمّ فصل اللواء نصر الدين عبد الفتاح سابقا بضغط من قوات الدعم السريع، علمًا بأنه كان جزءا من الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الباقي بكراوي، وتمت إعادته بعد الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تتحدث مصادر سياسية عن وجود ضغوط من الأطراف الإسلامية لتعيينه كقائد عام للجيش بدلا من البرهان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات
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نفى العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أنباء متداولة حول إقالة قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني، اللواء نصر الدين عبد الفتاح.
ونقلت صحيفة
"التغيير" السودانية عن عبد الله أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتُعتبر أكاذيب ملفقة، وتظهر واضحة أنها جزء من حملة إعلامية للمليشيا وأتباعها".
وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني أن قادة القوات المسلحة وأفرادها يتميزون بالولاء والانضباط، ويحترمون قادتهم والقيادة بشكل عام، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تامة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو في جميع المواقع، وأن قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين يقوم بمهامه القيادية بكفاءة عالية وتنسيق مثالي مع القيادة والهيئة العسكرية.
تأتي تصريحات عبد الله بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية تفيد بعزل قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين ووضعه في الإيقاف، وتعيين اللواء أيوب عبد القادر كبديل له.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى تصاعد الخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح فيما يتعلق بإدارة معركة سلاح المدرعات ضد قوات الدعم السريع التي تعتبر قوة شبه عسكرية.
يذكر أنه تمّ فصل اللواء نصر الدين عبد الفتاح سابقا بضغط من قوات الدعم السريع، علمًا بأنه كان جزءا من الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الباقي بكراوي، وتمت إعادته بعد الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تتحدث مصادر سياسية عن وجود ضغوط من الأطراف الإسلامية لتعيينه كقائد عام للجيش بدلا من البرهان
.