https://sputnikarabic.ae/20230829/الخارجية-الأمريكية-تدعو-موسكو-إلى-حماية-الدبلوماسيين-المستدعين-للاستجواب-1080506801.html
الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى حماية الدبلوماسيين المستدعين للاستجواب
الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى حماية الدبلوماسيين المستدعين للاستجواب
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تلتزم موسكو باتفاقية فيينا، وذلك تعليقا على خطط استجواب اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا بتهمة نقل... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T00:32+0000
2023-08-29T00:32+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روسيا، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ملزمة بالتعامل مع الدبلوماسيين بالاحترام المناسب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم وحريتهم وكرامتهم، وتتطلع الولايات المتحدة إلى أن تلتزم روسيا بهذه الالتزامات. واعتبرت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد الدبلوماسي الأمريكي شونوف "غير صحيحة"، مؤكدة أن عمله في شركة تعاقدت معها السفارة الأمريكية في موسكو يتماشى تماما مع القانون الروسي.وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين أنه تم إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر يعمل في السفارة الأمريكية ويعتبر موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.ووفقا للتقارير الأمنية، نفذ المدعو شونوف مهاما مشبوهة تلقاها من موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو، وهم جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، وذلك مقابل مكافأة مادية.وتتعلق هذه المهام بجمع معلومات حول تقدم العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في المناطق الروسية، بالإضافة إلى تقييم تأثير النقاط الإشكالية على النشاط الاحتجاجي للسكان فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230819/صحيفة-الولايات-المتحدة-أضاعت-فرصة-لإجراء-محادثات-سلام-مبكرة-مع-روسيا-1080213371.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى حماية الدبلوماسيين المستدعين للاستجواب
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تلتزم موسكو باتفاقية فيينا، وذلك تعليقا على خطط استجواب اثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا بتهمة نقل معلومات سرية إلى أجانب.
واشنطن- سبوتنيك. وأكدت الخارجية الأمريكية أن روسيا، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ملزمة بالتعامل مع الدبلوماسيين بالاحترام المناسب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم وحريتهم وكرامتهم، وتتطلع الولايات المتحدة
إلى أن تلتزم روسيا بهذه الالتزامات.
واعتبرت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة ضد الدبلوماسي الأمريكي شونوف "غير صحيحة"، مؤكدة أن عمله في شركة تعاقدت معها السفارة الأمريكية في موسكو يتماشى تماما مع القانون الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الاثنين أنه تم إحباط أنشطة غير قانونية
لمخبر يعمل في السفارة الأمريكية ويعتبر موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
ووفقا للتقارير الأمنية، نفذ المدعو شونوف مهاما مشبوهة تلقاها من موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو، وهم جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، وذلك مقابل مكافأة مادية.
وتتعلق هذه المهام بجمع معلومات حول تقدم العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في المناطق الروسية، بالإضافة إلى تقييم تأثير النقاط الإشكالية على النشاط الاحتجاجي للسكان فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا عام 2024.