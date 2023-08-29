عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقتل-42-مدنيا-بقصف-على-مدينة-نيالا-في-دارفور-1080519145.html
"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 42 مدنيا بقصف على مدينة نيالا في دارفور
"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 42 مدنيا بقصف على مدينة نيالا في دارفور
اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بارتكاب ما وصفها بـ"مجزرة بشعة بحق المدنيين الأبرياء في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:25+0000
2023-08-29T11:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee3f74ea42f2901a1d85851fddc9f7d.jpg
وقالت "الدعم السريع، في بيان لها، إن "مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة، قصفت عشوائيا أحياء شرق مدينة نيالا (طيبة، السكة حديد) بالمدفعية الثقيلة مما تسبب في مقتل 42 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات".وأضاف البيان، أن "القصف العشوائي، قضى على أسر بالكامل، مما دفع معظم سكان الأحياء الشرقية من مدينة نيالا إلى الفرار من منازلهم"، مشيرا أن قوات الدعم السريع أجلت عدد من الجرحى إلى المراكز الصحية والمستشفى الميداني للقوات وتقديم الرعاية الطبية لهم.وأدانت قوات الدعم السريع، في ختام بيانها، "هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الفلول بحق المواطنين الأبرياء"، داعية المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع بمسؤولياتها في الإدانة".وأعلنت مصادر طبية، في وقت سابق اليوم، إن سقوط مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة، في مدينة نيالا جنوب دارفور. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في وقت سابق، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230827/بعد-شائعة-وفاته-قائد-الدعم-السريع-يطرح-مبادرة-للحل-في-السودان-من-10-مبادئ-1080468852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd7f2d07ae2bb11e89649eec267bd044.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 42 مدنيا بقصف على مدينة نيالا في دارفور

11:25 GMT 29.08.2023
© AFP 2023تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بارتكاب ما وصفها بـ"مجزرة بشعة بحق المدنيين الأبرياء في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور".
وقالت "الدعم السريع، في بيان لها، إن "مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة، قصفت عشوائيا أحياء شرق مدينة نيالا (طيبة، السكة حديد) بالمدفعية الثقيلة مما تسبب في مقتل 42 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات".
وأضاف البيان، أن "القصف العشوائي، قضى على أسر بالكامل، مما دفع معظم سكان الأحياء الشرقية من مدينة نيالا إلى الفرار من منازلهم"، مشيرا أن قوات الدعم السريع أجلت عدد من الجرحى إلى المراكز الصحية والمستشفى الميداني للقوات وتقديم الرعاية الطبية لهم.
وأدانت قوات الدعم السريع، في ختام بيانها، "هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الفلول بحق المواطنين الأبرياء"، داعية المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع بمسؤولياتها في الإدانة".
وأعلنت مصادر طبية، في وقت سابق اليوم، إن سقوط مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة، في مدينة نيالا جنوب دارفور.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
بعد شائعة وفاته... ‏قائد الدعم السريع يطرح مبادرة للحل في السودان من 10 مبادئ
27 أغسطس, 17:40 GMT
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في وقت سابق، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала