https://sputnikarabic.ae/20230829/الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقتل-42-مدنيا-بقصف-على-مدينة-نيالا-في-دارفور-1080519145.html

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 42 مدنيا بقصف على مدينة نيالا في دارفور

"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 42 مدنيا بقصف على مدينة نيالا في دارفور

اتهمت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الجيش السوداني بارتكاب ما وصفها بـ"مجزرة بشعة بحق المدنيين الأبرياء في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T11:25+0000

2023-08-29T11:25+0000

2023-08-29T11:25+0000

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وقالت "الدعم السريع، في بيان لها، إن "مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة، قصفت عشوائيا أحياء شرق مدينة نيالا (طيبة، السكة حديد) بالمدفعية الثقيلة مما تسبب في مقتل 42 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات".وأضاف البيان، أن "القصف العشوائي، قضى على أسر بالكامل، مما دفع معظم سكان الأحياء الشرقية من مدينة نيالا إلى الفرار من منازلهم"، مشيرا أن قوات الدعم السريع أجلت عدد من الجرحى إلى المراكز الصحية والمستشفى الميداني للقوات وتقديم الرعاية الطبية لهم.وأدانت قوات الدعم السريع، في ختام بيانها، "هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الفلول بحق المواطنين الأبرياء"، داعية المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع بمسؤولياتها في الإدانة".وأعلنت مصادر طبية، في وقت سابق اليوم، إن سقوط مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة، في مدينة نيالا جنوب دارفور. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في وقت سابق، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230827/بعد-شائعة-وفاته-قائد-الدعم-السريع-يطرح-مبادرة-للحل-في-السودان-من-10-مبادئ-1080468852.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي