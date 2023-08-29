https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك--1080527933.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T14:01+0000
2023-08-29T14:01+0000
2023-08-29T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتحيد-نحو-50-مسلحا-1080518627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية فوق بريانسك
14:01 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.