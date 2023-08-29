https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تدمير-مسيرة-أوكرانية--فوق-البحر-الأسود_-عاجل-1080516944.html
الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية دمرت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود كانت تحاول مهاجمة أهداف في روسيا. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:47+0000
2023-08-29T09:47+0000
2023-08-29T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في روسيا". وأضافت: "تم تدمير الطائرة دون طيار بواسطة مقاتلة تابعة للبحرية فوق البحر أسود".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/عقيد-بريطاني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-مواقعها-بسبب-التفوق-الروسي-1080510402.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
09:47 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 09:56 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية دمرت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود كانت تحاول مهاجمة أهداف في روسيا.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في روسيا".
وأضافت: "تم تدمير الطائرة دون طيار بواسطة مقاتلة تابعة للبحرية فوق البحر أسود".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.