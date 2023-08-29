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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تدمير-مسيرة-أوكرانية--فوق-البحر-الأسود_-عاجل-1080516944.html
الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية دمرت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود كانت تحاول مهاجمة أهداف في روسيا. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:47+0000
2023-08-29T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في روسيا". وأضافت: "تم تدمير الطائرة دون طيار بواسطة مقاتلة تابعة للبحرية فوق البحر أسود".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/عقيد-بريطاني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-مواقعها-بسبب-التفوق-الروسي-1080510402.html
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روسيا

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

09:47 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 09:56 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة روسية دمرت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود كانت تحاول مهاجمة أهداف في روسيا.
وقالت الدفاع الروسية: "اليوم، في حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في روسيا".
وأضافت: "تم تدمير الطائرة دون طيار بواسطة مقاتلة تابعة للبحرية فوق البحر أسود".
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقيد بريطاني: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسبب التفوق الروسي
07:21 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
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