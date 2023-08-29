https://sputnikarabic.ae/20230829/السعودية-توقع-اتفاقية-لتوفير-الغذاء-للاجئين-السوريين-في-الأردن-1080535771.html

السعودية توقع اتفاقية لتوفير الغذاء للاجئين السوريين في الأردن

السعودية توقع اتفاقية لتوفير الغذاء للاجئين السوريين في الأردن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي، لتوفير الاحتياجات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T16:48+0000

2023-08-29T16:48+0000

2023-08-29T16:48+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية يستفيد منها 54 ألف شخص، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين و800 ألف دولار أمريكي.وأضافت الوكالة أن سيقدم بموجب المشروع منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للاجئين السوريين بمخيم الزعتري بمحافظة المفرق.ووفقا للوكالة، سيتم ذلك عن طريق توزيع قسائم إلكترونية شهريا للمستفيدين، وتقييدها بمواد غذائية بحيث يستخدمها المستفيد في المحال التجارية والمخابز بالمخيم.كما أشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها السعودية عبر المركز لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية.ويقيم في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، نحو نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما يقيم 750 ألفا منهم في المملكة، قبل اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230715/مع-قطع-الأغذية-العالمي-المساعدات-عن-اللاجئين-السوريين-ما-الحلول-أمام-الأردن-لتجاوز-الأزمة؟-1079103070.html

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السعودية, أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار