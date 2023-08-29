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السيسي يستقبل البرهان في مطار العلمين... فيديو
السيسي يستقبل البرهان في مطار العلمين... فيديو
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لدى وصوله مطار العلمين الدولي 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:17+0000
2023-08-29T09:17+0000
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وتعد هذه أول زيارة خارجية للبرهان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان/ أبريل الماضي.ونشر الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي في السودان عبر حساباته على موقع التواصل، فيديوهات لاستقبال السيسي للبرهان في مدينة العلمين المصرية.وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قال، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "البرهان توجه إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، يرافقون البرهان خلال زيارته لمصر".وتداول الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة العديد من المدنيين.وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية التوسط لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولكنها لم تنجح في التوصل لوقف القتال بشكل دائم.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي

السيسي يستقبل البرهان في مطار العلمين... فيديو

09:17 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
© AFP 2023 / -
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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لدى وصوله مطار العلمين الدولي
وتعد هذه أول زيارة خارجية للبرهان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 نيسان/ أبريل الماضي.
ونشر الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي في السودان عبر حساباته على موقع التواصل، فيديوهات لاستقبال السيسي للبرهان في مدينة العلمين المصرية.
وكان مجلس السيادة الانتقالي السوداني قال، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "البرهان توجه إلى القاهرة لبحث تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، يرافقون البرهان خلال زيارته لمصر".
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وتداول الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة العديد من المدنيين.
وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية التوسط لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولكنها لم تنجح في التوصل لوقف القتال بشكل دائم.
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