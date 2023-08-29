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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-محملا-بالذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1080507798.html
القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
صرحت الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T05:09+0000
2023-08-29T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ".وأضافت: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة".وتابعت: "نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تولا-الروسية--عاجل-1080507399.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك

05:09 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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صرحت الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ".
وأضافت: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة".
وتابعت: "نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية
03:00 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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