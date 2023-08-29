https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-محملا-بالذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1080507798.html
القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
صرحت الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T05:09+0000
2023-08-29T05:09+0000
2023-08-29T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ".وأضافت: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة".وتابعت: "نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-تولا-الروسية--عاجل-1080507399.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر قطارا محملا بالذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
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صرحت الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع: "كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ".
وأضافت: "تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة".
وتابعت: "نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.