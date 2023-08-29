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الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن
الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من طراز "هيمارس"، إضافة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:04+0000
2023-08-29T11:04+0000
2023-08-29T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حيدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "أكاسيا".وأشار البيان إلى أنه تم تحييّد نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي – 30"، على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي.وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي؛ وتم تحييّد نحو 50 عسكرياً، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-دمرت-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1080518492.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن
11:04 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من طراز "هيمارس"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".
وأضاف البيان: "دمرت القوات الروسية 27 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق شيبيلوفكا وكريمينايا وسوفييفكا وجيتلوفكا وزاليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا وزايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حيدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "أكاسيا".
وأشار البيان إلى أنه تم تحييّد نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي – 30"، على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي.
وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي؛ وتم تحييّد نحو 50 عسكرياً، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات.