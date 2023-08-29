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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك-وتحيد-نحو-50-مسلحا-1080518627.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن
الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من طراز "هيمارس"، إضافة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:04+0000
2023-08-29T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حيدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "أكاسيا".وأشار البيان إلى أنه تم تحييّد نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي – 30"، على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي.وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي؛ وتم تحييّد نحو 50 عسكرياً، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-دمرت-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1080518492.html
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روسيا

الدفاع الجوي الروسي يعترض صاروخ "نبتون" الأوكراني المضاد للسفن

11:04 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 29.08.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون" وصاروخين من طراز "هيمارس"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنطمة الدفاع الجوي الروسي صاروخين من طراز "هيمارس"، وصاروخا أوكرانيا مضادا للسفن من طراز "نبتون"، إضافة إلى صاروخين مضادين للرادار من طراز "حارم".

وأضاف البيان: "دمرت القوات الروسية 27 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، في مناطق شيبيلوفكا وكريمينايا وسوفييفكا وجيتلوفكا وزاليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا وزايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه.

معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
11:02 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حيدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ودمرت مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "أكاسيا".
وأشار البيان إلى أنه تم تحييّد نحو 20 عسكرياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر من طراز "دي – 30"، على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي.
وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي؛ وتم تحييّد نحو 50 عسكرياً، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث سيارات.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
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