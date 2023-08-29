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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-دمرت-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية--عاجل-1080518492.html
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:02+0000
2023-08-29T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب وزارة الفاع: "تمكنت القوات الروسية من استهداف قطار عسكري محمل بالذخيرة في اتجاه دونيتسك".وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و6 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر".وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير موقعين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-محملا-بالذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-1080507798.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية

11:02 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية دمرت مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
قالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 93 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب وزارة الفاع: "تمكنت القوات الروسية من استهداف قطار عسكري محمل بالذخيرة في اتجاه دونيتسك".
وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 340 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و6 مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".
وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفعي هاوتزر".
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالذخيرة... فيديو
05:09 GMT
وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير موقعين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي رقم 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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