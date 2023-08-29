https://sputnikarabic.ae/20230829/القوات-العراقية-تعثر-على-4-مخابئ-لـداعش-بمنطقة-قتل-فيها-جندي-فرنسي-1080532872.html
القوات العراقية تعثر على 4 مخابئ لـ"داعش" بمنطقة قتل فيها جندي فرنسي
القوات العراقية تعثر على 4 مخابئ لـ"داعش" بمنطقة قتل فيها جندي فرنسي
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت بتمشيط موقع الهجوم الذي نفذه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي ضد قوات فرنسية وقتلت أحد... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T15:46+0000
2023-08-29T15:46+0000
2023-08-29T15:46+0000
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بغداد – سبوتنيك. وأضاف المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مع فريق الدعم من القوات الخاصة الفرنسية قامت أمس الاثنين بالتوجه إلى موقع لعناصر داعش، تم استهدافه بضربة جوية في منطقة العيث - شرق محافظة صلاح الدين".وأوضح أن "القوة نفذت عملية إنزال على موقع الضربة الجوية وتعرضت لإطلاق نار من قبل العناصر الإرهابية، الذين لم يصابوا في الغارة".وتابع: "أدى الاشتباك إلى إصابة 6 من القوات العراقية، إصاباتهم خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 4 من عناصر القوات الخاصة الفرنسية".وأشار المصدر إلى أن "أحد عناصر الجنود الفرنسيين المصابين تعذر إجلاؤه إلى اليوم الثلاثاء، وقد تم إجلاء المصابين الفرنسيين مع جثة الجندي القتيل باتجاه مقر القوات الفرنسية في أربيل بواسطة مروحية".وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، مقتل جندي من القوات الخاصة في أثناء مشاركته في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق.وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.وتشارك قوات فرنسية ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم القوات العراقية في حربها ضد التنظيم منذ عام 2014.ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية منذ كانون الثاني/ يناير 2022، فيما ينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230829/فرنسا-تعلن-مقتل-أحد-جنودها-في-العراق-خلال-عملية-لمكافحة-الإرهاب-1080517942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار فرنسا , العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
القوات العراقية تعثر على 4 مخابئ لـ"داعش" بمنطقة قتل فيها جندي فرنسي
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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت بتمشيط موقع الهجوم الذي نفذه عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي ضد قوات فرنسية وقتلت أحد جنودها، حيث عثرت على 4 مخابئ دون العثور على أي عنصر.
بغداد – سبوتنيك. وأضاف المصدر، لوكالة "سبوتنيك
"، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مع فريق الدعم من القوات الخاصة الفرنسية قامت أمس الاثنين بالتوجه إلى موقع لعناصر داعش، تم استهدافه بضربة جوية في منطقة العيث - شرق محافظة صلاح الدين".
وأوضح أن "القوة نفذت عملية إنزال على موقع الضربة الجوية وتعرضت لإطلاق نار من قبل العناصر الإرهابية، الذين لم يصابوا في الغارة".
وتابع: "أدى الاشتباك إلى إصابة 6 من القوات العراقية، إصاباتهم خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 4 من عناصر القوات الخاصة الفرنسية".
وأشار المصدر إلى أن "أحد عناصر الجنود الفرنسيين المصابين تعذر إجلاؤه إلى اليوم الثلاثاء، وقد تم إجلاء المصابين الفرنسيين مع جثة الجندي القتيل باتجاه مقر القوات الفرنسية في أربيل بواسطة مروحية".
وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، بوقت سابق اليوم، مقتل جندي من القوات الخاصة
في أثناء مشاركته في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في 10 كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
وتشارك قوات فرنسية ضمن التحالف الدولي
بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم القوات العراقية في حربها ضد التنظيم منذ عام 2014.
ولم يعد التحالف ينفذ أي عمليات برية منذ كانون الثاني/ يناير 2022، فيما ينتشر حاليا نحو 600 جندي فرنسي في العراق.