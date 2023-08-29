https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-اختلاف-وجهات-نظر-الدول-الغرببة-الداعمة-لأوكرانيا-1080518378.html

الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا

الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كييف تريد أن تصدق أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T11:08+0000

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2023-08-29T11:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف: إن "الدول الغربية تفهم تماما المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، لذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة".وأضاف بيسكوف: "ممثلو نظام كييف يريدون تصديق ذلك، وبالطبع يريدون فعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إشراك الدول الغربية في هذا الصراع بأكبر قدر ممكن، ونفهم أن الدول الغربية تدرك خطر ذلك وتدرك أن تكاليف مثل هذه المشاركة لا مفر منها، لذلك ، يوجد الآن هذا الصدام بين وجهات النظر، ونحن نراقبه عن كثب".وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-بوتين-لم-يذكر-العقوبات-قط-في-اتصالاته-مع-رؤساء-الدول-الغربية-1080517516.html

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