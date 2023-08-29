عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-اختلاف-وجهات-نظر-الدول-الغرببة-الداعمة-لأوكرانيا-1080518378.html
الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا
الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كييف تريد أن تصدق أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:08+0000
2023-08-29T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg
وقال بيسكوف: إن "الدول الغربية تفهم تماما المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، لذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة".وأضاف بيسكوف: "ممثلو نظام كييف يريدون تصديق ذلك، وبالطبع يريدون فعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إشراك الدول الغربية في هذا الصراع بأكبر قدر ممكن، ونفهم أن الدول الغربية تدرك خطر ذلك وتدرك أن تكاليف مثل هذه المشاركة لا مفر منها، لذلك ، يوجد الآن هذا الصدام بين وجهات النظر، ونحن نراقبه عن كثب".وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-بوتين-لم-يذكر-العقوبات-قط-في-اتصالاته-مع-رؤساء-الدول-الغربية-1080517516.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1716a0df4e4440d264e24f97e492a36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا

11:08 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كييف تريد أن تصدق أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم.
وقال بيسكوف: إن "الدول الغربية تفهم تماما المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، لذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة".
وأوضح بيسكوف في تعليقه على تصريح مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي" بما في ذلك الضربات المنسقة على شبه جزيرة القرم.
وأضاف بيسكوف: "ممثلو نظام كييف يريدون تصديق ذلك، وبالطبع يريدون فعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إشراك الدول الغربية في هذا الصراع بأكبر قدر ممكن، ونفهم أن الدول الغربية تدرك خطر ذلك وتدرك أن تكاليف مثل هذه المشاركة لا مفر منها، لذلك ، يوجد الآن هذا الصدام بين وجهات النظر، ونحن نراقبه عن كثب".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين لم يذكر العقوبات قط في اتصالاته مع رؤساء الدول الغربية
10:23 GMT
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала