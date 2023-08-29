https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-اختلاف-وجهات-نظر-الدول-الغرببة-الداعمة-لأوكرانيا-1080518378.html
الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا
الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كييف تريد أن تصدق أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:08+0000
2023-08-29T11:08+0000
2023-08-29T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف: إن "الدول الغربية تفهم تماما المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، لذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة".وأضاف بيسكوف: "ممثلو نظام كييف يريدون تصديق ذلك، وبالطبع يريدون فعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إشراك الدول الغربية في هذا الصراع بأكبر قدر ممكن، ونفهم أن الدول الغربية تدرك خطر ذلك وتدرك أن تكاليف مثل هذه المشاركة لا مفر منها، لذلك ، يوجد الآن هذا الصدام بين وجهات النظر، ونحن نراقبه عن كثب".وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-بوتين-لم-يذكر-العقوبات-قط-في-اتصالاته-مع-رؤساء-الدول-الغربية-1080517516.html
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روسيا, العالم
الكرملين: اختلاف وجهات نظر الدول الغرببة الداعمة لأوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن كييف تريد أن تصدق أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي"، بما في ذلك في شبه جزيرة القرم.
وقال بيسكوف: إن "الدول الغربية تفهم تماما المخاطر المحتملة للانجرار إلى الصراع، لذلك هناك صدام بين وجهات نظر مختلفة".
وأوضح بيسكوف في تعليقه على تصريح مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير "كل شيء روسي" بما في ذلك الضربات المنسقة على شبه جزيرة القرم.
وأضاف بيسكوف: "ممثلو نظام كييف يريدون تصديق ذلك، وبالطبع يريدون فعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إشراك الدول الغربية في هذا الصراع بأكبر قدر ممكن، ونفهم أن الدول الغربية تدرك خطر ذلك
وتدرك أن تكاليف مثل هذه المشاركة لا مفر منها، لذلك ، يوجد الآن هذا الصدام بين وجهات النظر، ونحن نراقبه عن كثب".
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد
يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.