https://sputnikarabic.ae/20230829/الكرملين-بوتين-لم-يذكر-العقوبات-قط-في-اتصالاته-مع-رؤساء-الدول-الغربية-1080517516.html

الكرملين: بوتين لم يذكر العقوبات قط في اتصالاته مع رؤساء الدول الغربية

الكرملين: بوتين لم يذكر العقوبات قط في اتصالاته مع رؤساء الدول الغربية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يتطرق أبداً إلى موضوع العقوبات خلال الاتصالات مع قادة الدول التي... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T10:23+0000

2023-08-29T10:23+0000

2023-08-29T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "فلندع الفرنسيين والألمان أنفسهم أن يعلّقوا على موضوع العقوبات، فالبنسبة لي لا يسعني إلا أن أؤكد أن الرئيس بوتين لم يتطرق أبداً إلى مسألة العقوبات خلال اتصالاته مع قادة الدول التي فرضتها".واختتم بيسكوف تصريحاته مؤكدًا على أنه "نعم، بالفعل لم يتحدث بوتين أبدًا عن العقوبات معهم".وسبق أن نشرت صحيفة "بيلد" تفاصيل محادثة بين المستشار الألماني، أولاف شولتز والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أعربا فيها، عن تعجبهما من عدم ذكر بوتين العقوبات خلال المحادثات الهاتفية مع كل منهما.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول، التي فرضتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق العالمية.وأعلنت روسيا مرارًا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتزايد.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكداً أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تدمير-مسيرة-أوكرانية--فوق-البحر-الأسود_-عاجل-1080516944.html

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