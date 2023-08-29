عربي
انطلاق أول طائرة مباشرة من السعودية لإسرائيل منذ إعلان المملكة فتح أجوائها
https://sputnikarabic.ae/20230829/المجلس-الرئاسي-الليبي-لم-يصلنا-حتى-الآن-أي-قرار-رسمي-بشأن-إقالة-نجلاء-المنقوش-1080508440.html
المجلس الرئاسي الليبي: لم يصلنا حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إقالة نجلاء المنقوش
المجلس الرئاسي الليبي: لم يصلنا حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إقالة نجلاء المنقوش
أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أن "المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T05:36+0000
2023-08-29T05:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
عبد الحميد الدبيبة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067595408_0:111:2048:1263_1920x0_80_0_0_915d93063e3b4c0f5e0ae1691e699a5a.jpg
وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة "صفر" الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية"، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.كما نفت علم المجلس الرئاسي بأي لقاء وترتيب مع أي طرف من الكيان الصهـيوني، مؤكدة أن "لقاء المنقوش مخالفة لتوجهات السياسة الخارجية الليبية والثوابت الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي".وكانت وكالة "رويترز" نقلت أمس الأحد، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، الأحد الماضي، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
https://sputnikarabic.ae/20230828/مجلس-النواب-الليبي-يصدر-بيانا-عاجلا-بشأن-لقاء-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-1080501927.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0b/1067595408_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_34a4b599e9aa31bacfad6c815e15fb72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة

المجلس الرئاسي الليبي: لم يصلنا حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إقالة نجلاء المنقوش

05:36 GMT 29.08.2023
© Photo / NADER AlSHARIFالمتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Photo / NADER AlSHARIF
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أن "المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة "صفر" الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية"، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.
كما نفت علم المجلس الرئاسي بأي لقاء وترتيب مع أي طرف من الكيان الصهـيوني، مؤكدة أن "لقاء المنقوش مخالفة لتوجهات السياسة الخارجية الليبية والثوابت الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي".
مقر مجلس النواب الليبي الجديد بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
‏مجلس النواب⁩ الليبي يصدر بيانا عاجلا بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي⁩
أمس, 18:56 GMT
وكانت وكالة "رويترز" نقلت أمس الأحد، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، الأحد الماضي، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала