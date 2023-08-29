عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/المدفعية-الروسية-تصيب-بدقة-التحصينات-الأوكرانية-في-سوليدار-فيديو-1080526322.html
المدفعية الروسية تصيب بدقة التحصينات الأوكرانية في سوليدار... فيديو
المدفعية الروسية تصيب بدقة التحصينات الأوكرانية في سوليدار... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من الأعمال القتالية لطاقم مدفعية من عيار 152 ملم، وهو يقصف مواقع القوات الأوكرانية وتحصيناتها في منطقة العملية... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T13:14+0000
2023-08-29T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
ويعمل الطاقم بالتنسيق مع المسّيرات الروسية التي ترصد الأهداف المعادية وترسل إحداثياتها الدقيقة إليه.وتظهر في مقطع الفيديو المدفعية وهي تنفذ رمايات نارية دقيقة، مستفيدة من المعلومات الوارد من الطائرات المسيرة لتصحيح مجال إصابة الهدف.تُرسِل المسيرات إحداثيات الأهداف التي يتم رصدها بواسطة مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار إلى المدفعية بشكل فوري، حيث استطاعت المدفعية إصابة هدف محصن لقوات الجيش الأوكراني ومجموعة منها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تصيب بدقة التحصينات الأوكرانية في سوليدار... فيديو

13:14 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من الأعمال القتالية لطاقم مدفعية من عيار 152 ملم، وهو يقصف مواقع القوات الأوكرانية وتحصيناتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة شمالي سوليدار.
ويعمل الطاقم بالتنسيق مع المسّيرات الروسية التي ترصد الأهداف المعادية وترسل إحداثياتها الدقيقة إليه.
وتظهر في مقطع الفيديو المدفعية وهي تنفذ رمايات نارية دقيقة، مستفيدة من المعلومات الوارد من الطائرات المسيرة لتصحيح مجال إصابة الهدف.
تُرسِل المسيرات إحداثيات الأهداف التي يتم رصدها بواسطة مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار إلى المدفعية بشكل فوري، حيث استطاعت المدفعية إصابة هدف محصن لقوات الجيش الأوكراني ومجموعة منها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала