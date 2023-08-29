https://sputnikarabic.ae/20230829/النقل-السورية-تعلن-عودة-مطار-حلب-إلى-الخدمة-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-عليه--1080537392.html
النقل السورية تعلن عودة مطار حلب إلى الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي عليه
النقل السورية تعلن عودة مطار حلب إلى الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي عليه
أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الجوي الإسرائيلي عليه، صباح أمس الاثنين. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T17:59+0000
2023-08-29T17:59+0000
2023-08-29T17:59+0000
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دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة النقل السورية: "بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي، مطار حلب الدولي يعود إلى الخدمة اعتباراً من اليوم 12:00 ليلاً (بالتوقيت المحلي)".وأضاف البيان أن "المؤسسة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف حركة النقـل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12:00 ليلاً، حيث تمَّ إصلاح الأضرار الناجمة عن العـدوان الإسرائيلي الذي استهدفه، فجر أمس".ودعت وزارة النقل السورية شركات الطيران إلى جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها، وتخديم المسافرين كالمعتاد.وأعلنت وزارة الدفاع السورية ، صباح أمس الاثنين، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، إثر تعرضه لقصف جوي إسرائيلي.ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، عن وزارة الدفاع البيان التالي: "في تمام الساعة 4:30 صباحًا، نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا من البحر المتوسط غربي اللاذقية، على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى تدمير المدرج وتعطيل المطار".يشار إلى أن هذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية والعشرون على الأراضي السورية منذ بداية العام الجاري.وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران و"حزب الله" اللبناني في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230828/سوريا-العدوان-الإسرائيلي-على-مطار-حلب-يأتي-في-إطار-الدعم-الأمريكي-والغربي-للإرهابيين-1080493363.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
النقل السورية تعلن عودة مطار حلب إلى الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي عليه
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أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة، بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الجوي الإسرائيلي عليه، صباح أمس الاثنين.
دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة النقل السورية: "بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي، مطار حلب الدولي يعود إلى الخدمة اعتباراً من اليوم 12:00 ليلاً (بالتوقيت المحلي)".
وأضاف البيان أن "المؤسسة العامة للطيران المدني أعلنت استئناف حركة النقـل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12:00 ليلاً، حيث تمَّ إصلاح الأضرار الناجمة عن العـدوان الإسرائيلي الذي استهدفه، فجر أمس".
ودعت وزارة النقل السورية شركات الطيران إلى جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها، وتخديم المسافرين كالمعتاد.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية ، صباح أمس الاثنين، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، إثر تعرضه لقصف جوي إسرائيلي.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، عن وزارة الدفاع البيان التالي: "في تمام الساعة 4:30 صباحًا، نفذ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا من البحر المتوسط غربي اللاذقية، على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى تدمير المدرج وتعطيل المطار".
يشار إلى أن هذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية والعشرون على الأراضي السورية منذ بداية العام الجاري.
وتنفذ إسرائيل غارات على مواقع في سوريا من حين إلى آخر دون أن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن المسؤولين الإسرائيليين يلمحون باستمرار إلى وقوف الجيش الإسرائيلي وراء عمليات تستهدف مواقع تابعة لإيران و"حزب الله" اللبناني في سوريا.