عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230829/بعد-125-عاما-على-اختفائه-الطائر-المنقرض-يظهر-في-نيوزيلندا-1080531924.html
بعد 125 عاما على اختفائه… "الطائر المنقرض" يظهر في نيوزيلندا
بعد 125 عاما على اختفائه… "الطائر المنقرض" يظهر في نيوزيلندا
رصد باحثون متخصصون في مراقبة الحياة البرية في نيوزيلندا طائر "تاكاهي"، الذي تم إعلانه "طائرا منقرضا" منذ اختفائه عام 1898. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T15:14+0000
2023-08-29T15:14+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الأخبار
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080531464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecdc3e05168d7c523ac40f3d95fb6d7b.jpg
ورصد مراقبو الحياة البرية ظهور هذا الطائر مجددا وتزايد أعداده تدريجيا، فيما وصف بـ"الانتصار الكبير" في مجال البيئة، حسبما ذكرت إدارة حماية البيئة في البلاد.ويمتلك طائر "تاكاهي" سيقانا ذات لون أحمر وريشا أزرق وهو غير قادر على الطيران، وقد تم إطلاق 18 طائرا من هذا النوع في وادي بحيرة "واكاتيبو وايماوري"، الأسبوع الماضي، وهي منطقة جبلية لم يتم رصد الطيور بها منذ نحو قرن من الزمان.وتعيش طيور "تاكاهي" في المناطق الجبلية ويعود تاريخها إلى عصر البليستوسين، وهي طيور عريضة وجريئة بينما تبدو كروية من الأمام، حيث وصفها بعض السكان المحليين بأنها تشبه كوكب الأرض، لكنها تمتلك ساقين طويلتين بلون أحمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080531464_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97ebc4b72816ed9d56cc553876533d24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, الأخبار, фото, منوعات
أخبار العالم الآن, الأخبار, фото, منوعات

بعد 125 عاما على اختفائه… "الطائر المنقرض" يظهر في نيوزيلندا

15:14 GMT 29.08.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
رصد باحثون متخصصون في مراقبة الحياة البرية في نيوزيلندا طائر "تاكاهي"، الذي تم إعلانه "طائرا منقرضا" منذ اختفائه عام 1898.
ورصد مراقبو الحياة البرية ظهور هذا الطائر مجددا وتزايد أعداده تدريجيا، فيما وصف بـ"الانتصار الكبير" في مجال البيئة، حسبما ذكرت إدارة حماية البيئة في البلاد.
© AP Photo / Mark Bakerطائر تاكاهي في نيوزيلندا
طائر تاكاهي في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي
1/3
© AP Photo / Mark Baker
طائر تاكاهي في نيوزيلندا
© AP Photo / Nick Perryطائر تاكاهي في نيوزيلندا
طائر تاكاهي في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي
2/3
© AP Photo / Nick Perry
طائر تاكاهي في نيوزيلندا
© AP Photo / Nick Perryطائر تاكاهي في نيوزيلندا
طائر تاكاهي في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي
3/3
© AP Photo / Nick Perry
طائر تاكاهي في نيوزيلندا
ويمتلك طائر "تاكاهي" سيقانا ذات لون أحمر وريشا أزرق وهو غير قادر على الطيران، وقد تم إطلاق 18 طائرا من هذا النوع في وادي بحيرة "واكاتيبو وايماوري"، الأسبوع الماضي، وهي منطقة جبلية لم يتم رصد الطيور بها منذ نحو قرن من الزمان.
وتعيش طيور "تاكاهي" في المناطق الجبلية ويعود تاريخها إلى عصر البليستوسين، وهي طيور عريضة وجريئة بينما تبدو كروية من الأمام، حيث وصفها بعض السكان المحليين بأنها تشبه كوكب الأرض، لكنها تمتلك ساقين طويلتين بلون أحمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала