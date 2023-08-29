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بوتين: يجب العمل على زيادة رواتب ورفاهية المواطنين الروس
بوتين: يجب العمل على زيادة رواتب ورفاهية المواطنين الروس
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مستوى رواتب الروس ورفاهيتهم يجب أن يرتفع. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T13:31+0000
2023-08-29T13:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين خلال اجتماع مع مدير هيئة تنفيذ الأحكام الروسية، دميتري أريستوف: "يجب أن يرتفع مستوى الأجور، وبشكل عام رفاهية الناس. يجب علينا دائما التركيز على ذلك على الرغم من أن الوضع في سوق العمل مستقر، ومع ذلك لديكم (هيئة تنفيذ الأحكام) المهام الخاصة بكم ومن الضروري تنفيذ هذه المهام ولكن يجب العمل بشكل صحيح مع المواطنين".ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في نيسان/ أبريل الماضي، توقعات محدثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتي تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة في العام الحالي، وفي عام 2024 - بنسبة 2%.وبحسب الوزارة، سيكون التضخم عند مستوى 5.3%، والأجور الحقيقية ستنمو بنسبة 5.4%، والدخول الحقيقية بنسبة 3.4%.
https://sputnikarabic.ae/20230829/أجنحة-الشام-السورية-تنفي-مشاركتها-في-تهريب-مهاجرين-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1075829456.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: يجب العمل على زيادة رواتب ورفاهية المواطنين الروس

13:31 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مستوى رواتب الروس ورفاهيتهم يجب أن يرتفع.
وقال بوتين خلال اجتماع مع مدير هيئة تنفيذ الأحكام الروسية، دميتري أريستوف: "يجب أن يرتفع مستوى الأجور، وبشكل عام رفاهية الناس. يجب علينا دائما التركيز على ذلك على الرغم من أن الوضع في سوق العمل مستقر، ومع ذلك لديكم (هيئة تنفيذ الأحكام) المهام الخاصة بكم ومن الضروري تنفيذ هذه المهام ولكن يجب العمل بشكل صحيح مع المواطنين".
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ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في نيسان/ أبريل الماضي، توقعات محدثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتي تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة في العام الحالي، وفي عام 2024 - بنسبة 2%.
وبحسب الوزارة، سيكون التضخم عند مستوى 5.3%، والأجور الحقيقية ستنمو بنسبة 5.4%، والدخول الحقيقية بنسبة 3.4%.
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