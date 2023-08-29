تفتح "زهرة الجثة" النادرة والحضور بالكمامات
توافد عدد كبير من الزوار إلى إحدى حدائق النباتات في لوس أنجلوس الأمريكية لمشاهدة ظاهرة تفتح "زهرة الجثة" النادر، التي تشتهر برائحتها الكريهة جدا.
وتعتبر لحظات تفتح "زهرة الجثة" أو ما يعرف علميا باسم "Amorphophallus Titanium"، إحدى أكبر الزهور على وجه الأرض، والتي تستمر فترة إزهارها مدة قصيرة جدا، لذلك يعتبر هذا الحدث نادرا.
وتنمو هذه النبتة عادة في إندونيسيا، وهي مهددة بالانقراض، ويستغرق نموها سنوات، لكنها تطلق رائحة تشبه رائحة الطعام الفاسد بعد نضوجها، لذلك أطلق عليها اسم "زهرة الجثة".
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورا لهذه اللحظات النادرة التي تابعها عدد من الزوار، وطريقة تفاعل المواطنين مع رائحة "زهرة الجثة".
© AFP 2023 / ROBYN BECKزوار يشاهدون زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
زوار يشاهدون زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / ROBYN BECKسياح بجانب زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
سياح بجانب زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / ROBYN BECKطفلة تضع يدها على أنفها لتجنب رائحة زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
طفلة تضع يدها على أنفها لتجنب رائحة زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة عام 2023.
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© AFP 2023 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة عام 2023.
© AFP 2023 / ROBYN BECK زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة عام 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة عام 2023.
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNOزوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO
زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / JIJI PRESSزوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / JIJI PRESS
زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / ROBYN BECK فتاة تضع الكمامة لتجنب رائحة زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
فتاة تضع الكمامة لتجنب رائحة زهرة الجثة خلال فترة إزهارها القصيرة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
© AFP 2023 / ROBYN BECK زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.
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© AFP 2023 / ROBYN BECK
زوار يلتقطون الصور إلى جانب زهرة الجثة المتفتحة المعروضة في قسم الحدائق النباتية بمكتبة هنتنغتون في سان مارينو، كاليفورنيا، في 28 أغسطس 2023.