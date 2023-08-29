https://sputnikarabic.ae/20230829/تفتح-زهرة-الجثة-النادرة-والحضور-بالكمامات-1080515223.html

تفتح "زهرة الجثة" النادرة والحضور بالكمامات

تفتح "زهرة الجثة" النادرة والحضور بالكمامات

توافد عدد كبير من الزوار إلى إحدى حدائق النباتات في لوس أنجلوس الأمريكية لمشاهدة ظاهرة تفتح "زهرة الجثة" النادر، التي تشتهر برائحتها الكريهة جدا. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

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وتعتبر لحظات تفتح "زهرة الجثة" أو ما يعرف علميا باسم "Amorphophallus Titanium"، إحدى أكبر الزهور على وجه الأرض، والتي تستمر فترة إزهارها مدة قصيرة جدا، لذلك يعتبر هذا الحدث نادرا.وتنمو هذه النبتة عادة في إندونيسيا، وهي مهددة بالانقراض، ويستغرق نموها سنوات، لكنها تطلق رائحة تشبه رائحة الطعام الفاسد بعد نضوجها، لذلك أطلق عليها اسم "زهرة الجثة".وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورا لهذه اللحظات النادرة التي تابعها عدد من الزوار، وطريقة تفاعل المواطنين مع رائحة "زهرة الجثة".

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