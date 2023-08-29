https://sputnikarabic.ae/20230829/جندي-أوكراني-يكشف-عن-أكبر-تهديد-حربي-روسي-لقوات-بلاده--1080516474.html
جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده
جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده
صرح جندي أوكراني بأن روسيا تتمتع بميزة في الجو وقنابلها القوية هي من بين "أكبر المخاوف" بالنسبة لقوات الخطوط الأمامية الأوكرانية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:30+0000
2023-08-29T09:30+0000
2023-08-29T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233414_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_736f494cc3daf725d9b35df0cdd1c6b6.jpg
وقال: "القنابل الجوية الموجهة هي واحدة من أكبر مخاوفنا. ويستخدمها الروس على نطاق واسع. لا أستطيع أن أقول عن الدقة، لكن السلاح قوي".ووفقا له القنابل الروسية قادرة على تدمير أي ملجأ بالأرض.وأضاف الجندي لصحيفة "businessinside": "قوة الاستطلاع الجوي الروسي أنه يستطيع كشف الأماكن أينما كان في ساحة المعركة".وتابع: "وبسبب التفوق الجوي الذي يتمتع به العدو يكاد يكون من المستحيل تنفيذ مهام قتالية في ظروف سرية تامة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعرضت-لإطلاق-نار-من-مدفعيتها-1080510777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233414_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5e0fb87367cb7a606c2c983d0cfb9763.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده
تابعنا عبر
صرح جندي أوكراني بأن روسيا تتمتع بميزة في الجو وقنابلها القوية هي من بين "أكبر المخاوف" بالنسبة لقوات الخطوط الأمامية الأوكرانية.
وقال: "القنابل الجوية الموجهة هي واحدة من أكبر مخاوفنا. ويستخدمها الروس على نطاق واسع. لا أستطيع أن أقول عن الدقة، لكن السلاح قوي".
ووفقا له القنابل الروسية قادرة على تدمير أي ملجأ بالأرض.
وأضاف الجندي لصحيفة "businessinside
": "قوة الاستطلاع الجوي الروسي أنه يستطيع كشف الأماكن أينما كان في ساحة المعركة".
وتابع: "وبسبب التفوق الجوي الذي يتمتع به العدو يكاد يكون من المستحيل تنفيذ مهام قتالية في ظروف سرية تامة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.