عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/جندي-أوكراني-يكشف-عن-أكبر-تهديد-حربي-روسي-لقوات-بلاده--1080516474.html
جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده
جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده
صرح جندي أوكراني بأن روسيا تتمتع بميزة في الجو وقنابلها القوية هي من بين "أكبر المخاوف" بالنسبة لقوات الخطوط الأمامية الأوكرانية. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:30+0000
2023-08-29T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233414_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_736f494cc3daf725d9b35df0cdd1c6b6.jpg
وقال: "القنابل الجوية الموجهة هي واحدة من أكبر مخاوفنا. ويستخدمها الروس على نطاق واسع. لا أستطيع أن أقول عن الدقة، لكن السلاح قوي".ووفقا له القنابل الروسية قادرة على تدمير أي ملجأ بالأرض.وأضاف الجندي لصحيفة "businessinside": "قوة الاستطلاع الجوي الروسي أنه يستطيع كشف الأماكن أينما كان في ساحة المعركة".وتابع: "وبسبب التفوق الجوي الذي يتمتع به العدو يكاد يكون من المستحيل تنفيذ مهام قتالية في ظروف سرية تامة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعرضت-لإطلاق-نار-من-مدفعيتها-1080510777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1c/1075233414_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5e0fb87367cb7a606c2c983d0cfb9763.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

جندي أوكراني يكشف عن أكبر "تهديد حربي" روسي لقوات بلاده

09:30 GMT 29.08.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة جوية في المطار مخصصة لقوات الجوية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
قنبلة جوية في المطار مخصصة لقوات الجوية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح جندي أوكراني بأن روسيا تتمتع بميزة في الجو وقنابلها القوية هي من بين "أكبر المخاوف" بالنسبة لقوات الخطوط الأمامية الأوكرانية.
وقال: "القنابل الجوية الموجهة هي واحدة من أكبر مخاوفنا. ويستخدمها الروس على نطاق واسع. لا أستطيع أن أقول عن الدقة، لكن السلاح قوي".
ووفقا له القنابل الروسية قادرة على تدمير أي ملجأ بالأرض.
وأضاف الجندي لصحيفة "businessinside": "قوة الاستطلاع الجوي الروسي أنه يستطيع كشف الأماكن أينما كان في ساحة المعركة".
وتابع: "وبسبب التفوق الجوي الذي يتمتع به العدو يكاد يكون من المستحيل تنفيذ مهام قتالية في ظروف سرية تامة".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لإطلاق نار من مدفعيتها
07:34 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала