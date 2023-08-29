https://sputnikarabic.ae/20230829/حكومة-الوحدة-الليبية-هانيبال-القذافي-محتجز-في-لبنان-دون-مسوغات-قانونية-1080511211.html
حكومة الوحدة الليبية: هانيبال القذافي محتجز في لبنان "دون مسوغات قانونية"
حكومة الوحدة الليبية: هانيبال القذافي محتجز في لبنان "دون مسوغات قانونية"
طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا حليمة البوسيفي، "لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T07:43+0000
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وقال البوسيفي، في تصريحات لقناة العربية إن "هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية"، مشددة على ضرورة تعاون الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في القضية.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أكد أنه "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف هانيبال القذافي يتم التعامل معه من قبل السلطة القضائية المختصة".وأكد ميقاتي أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة، معربا عن رغبة لبنان في تعزيز أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.يأتي ذلك فيما قال المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لهانيبال القذافي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "المدعي العام طلب إخلاء سبيل القذافي، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء".ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.يشار إلى أن هانيبال القذافي، غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.
https://sputnikarabic.ae/20230729/دفاع-هانيبال-القذافي-يعلن-تدهور-صحته-في-السجن-ودخوله-في-مرحلة-الخطر-1079538215.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حكومة الوحدة الليبية: هانيبال القذافي محتجز في لبنان "دون مسوغات قانونية"
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طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا حليمة البوسيفي، "لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي".
وقال البوسيفي، في تصريحات لقناة العربية إن "هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية"، مشددة على ضرورة تعاون الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في القضية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أكد أنه "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية
، وأن ملف هانيبال القذافي يتم التعامل معه من قبل السلطة القضائية المختصة".
وأكد ميقاتي أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة، معربا عن رغبة لبنان في تعزيز أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.
يأتي ذلك فيما قال المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لهانيبال القذافي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "المدعي العام طلب إخلاء سبيل القذافي
، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء".
ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.
يشار إلى أن هانيبال القذافي، غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.