https://sputnikarabic.ae/20230829/خبراء-تطبيع-العلاقات-السعودية-الإسرائيلية-مستبعد-في-الوقت-الحالي--1080527324.html

خبراء: تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية مستبعد في الوقت الحالي

خبراء: تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية مستبعد في الوقت الحالي

استبعد خبراء حدوث أي عملية تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدين أن ذلك قد يحدث في المستقبل و"لن يكون مجانيا". 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T13:54+0000

2023-08-29T13:54+0000

2023-08-29T13:54+0000

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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وقال المحلل السياسي مبارك العاتي، لـ"راديو سبوتنيك"، إن السعودية متمسكة بوجوب تنفيذ المبادرة العربية، مؤكدا أن إسرائيل غير معنية بقرارات الشرعية الدولية وغير جادة في تنفيذها.وأضاف أن إسرائيل عليها أن تثبت إن كانت تريد المشاركة في أمن واستقرار المنطقة وتقدم خطوات من شأنها أن تمنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.وقلل من أهمية الضغوط الأمريكية على إسرائيل، معتبرا أنها مجرد تصريحات لم تحدث أي تغير على أرض الواقع. من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، الدكتور شام أبو هاشم لـ"راديو سبوتنيك"، إن "مواقف السعودية ثابتة بخصوص القضية الفلسطينية، كما صرح المسئولون فيها مرارا بأنه لا يمكن حدوث تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967". وأشار إلى أن عمليات التطبيع التي حدثت ما بين إسرائيل من جهة والامارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى، لا تعطى إسرائيل مقابلها الدول العربية أي شيء، حيث تريد تل أبيب الحصول على مصالح أمنية واقتصادية على حساب المواطن العربي والفلسطيني". وأوضح أبو هاشم أن سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تذهب باتجاه إعاقة المشروع الفلسطيني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث يريد وضع الفلسطينيين في "كانتونات" في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وأن تكون محاطة بجدار عازل وكاميرات مراقبة، وبالتالي لا يكون هناك تواصل جغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.إلى ذلك قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب لـ"راديو سبوتنيك"، أن السعودية تحاول ألا يكون التطبيع مع إسرائيل مجانيا وأن تكون القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أنه في حال نجح ذلك فسوف تنهار الحكومة الإسرائيلية الحالية.كما بين، الرقب، أن عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل يجب أن يسبقها مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين، لأن المبادرة العربية للسلام التي عرضت في قمة بيروت عام 2002 هي بالأساس سعودية، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث عملية تطبيع بين السعودية وإسرائيل على الأقل في الوقت الحالي، معربا عن اعتقاده أن يتم ذلك مستقبلا، كما أنه لن يكون مجانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230810/لماذا-من-الصعب-تطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-وما-علاقة-المفاعل-النووي؟-1079961653.html

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