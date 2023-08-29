https://sputnikarabic.ae/20230829/خبير-إماراتي-عملتنا-المحلية-ليست-بحاجة-لأخرى-تقويها-ولا-أعداء-لبلادنا-1080528469.html

خبير إماراتي: عملتنا المحلية ليست بحاجة لأخرى تقويها.. ولا أعداء لبلادنا

خبير إماراتي: عملتنا المحلية ليست بحاجة لأخرى تقويها.. ولا أعداء لبلادنا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T14:17+0000

2023-08-29T14:17+0000

2023-08-29T14:17+0000

راديو

بلا قيود

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خبير إماراتي: العملة الإماراتية ليست بحاجة لعملة أخرى تقوّيها ولا أعداء لبلادنا ولزايد الخير خبير إماراتي: العملة الإماراتية ليست بحاجة لعملة أخرى تقوّيها ولا أعداء لبلادنا ولزايد الخير

الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس+". بهذا الصّدد، قال الكاتب والمحلل الإماراتي، الأستاذ أحمد إبراهيم لبرنامجنا:مبادرة مصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية وأهيمة انضمام مصر لـ"بريكس". بهذا الصّدد، قالت نائبة وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي لـ"سبوتنيك":زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لبلاده وفق النموذج الإسرائيلي. حول هذا تحدث الباحث في الشؤون السياسية الرّوسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان:الدبيبة يعلن عن تجريم التطبيع مع إسرائيل بعد اللقاء السري بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها إيلي كوهين. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الليبي، الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامج "بلا قيود":العراق يتعهد بنزع سلاح الجماعات في كردستان العراق التي تعتبرها إيران إرهابية. حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الخبير العسكري الاستراتيجي ومدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو لـ"بلا قيود":ماكرون لا يستبعد مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد المقبل، ولكن بشروط. عن هذا الموضوع، تحدّث النائب في البرلمان السوري الدكتور عبد القادر عزوز لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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