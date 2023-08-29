عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/رئيسي-إيران-تركز-على-الانضمام-لتحالفات-إقليمية-ودولية-1080539584.html
رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية
رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن استراتيجية أعداء إيران تستهدف إحباط الإيرانيين في الداخل وعزلها عن العالم الخارجي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T19:30+0000
2023-08-29T19:30+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
إبراهيم رئيسي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_7a9e50f819d4f6ffe47a8c349feb4016.jpg
ولفت رئيسي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الغرب ترك طاولة المفاوضات وعقد آماله على نجاح أعمال الشغب في الداخل الإيراني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وتحدث الرئيس الإيراني عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مؤكدا أنه لا يمثل القضية الأولى أو الأخيرة بالنسبة لطهران، التي تتابع جميع قضاياها في ذات الوقت.وتابع: "عندما فشل الغرب في تحقيق أهدافهم عن طريق دعم أعمال الشغب في الداخل الإيراني أرادوا العودة للمفاوضات"، مضيفا: "طهران لم تترك المفاوضات بل هم الذين تركوها وقد ندموا على ذلك".وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تركز على قضية الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية، وليس مجرد رفع العقوبات المفروضة عليها.وتابع: "إيران لن تنتظر رضا أمريكا وأوروبا لحل مشكلاتها ولا تربط اقتصادها وحياة شعبها بهم، بل ترى أن وجودها ضمن التحالفات الإقليمية والدولية أمر مهم للغاية بالنسبة لها".يذكر أن قمة "بريكس 2023" الأخيرة أعلنت الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للمجموعة بينها إيران، وهي الخطوة التي رحبت بها إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230829/اتفاق-تبادل-النفط-بين-إيران-والصين-فوائد-اقتصادية-وأهداف-سياسية-1080536669.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/برلماني-إيراني-عضويتنا-في-بريكس-مسمار-في-نعش-العقوبات-الأمريكية-1080440549.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080421744_33:0:1085:789_1920x0_80_0_0_3c54a81f309244a7dcd0c6de571a8948.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية

19:30 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOKالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOK
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن استراتيجية أعداء إيران تستهدف إحباط الإيرانيين في الداخل وعزلها عن العالم الخارجي.
ولفت رئيسي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الغرب ترك طاولة المفاوضات وعقد آماله على نجاح أعمال الشغب في الداخل الإيراني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
اتفاق تبادل النفط بين إيران والصين... فوائد اقتصادية وأهداف سياسية
17:36 GMT
وتحدث الرئيس الإيراني عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مؤكدا أنه لا يمثل القضية الأولى أو الأخيرة بالنسبة لطهران، التي تتابع جميع قضاياها في ذات الوقت.
وتابع: "عندما فشل الغرب في تحقيق أهدافهم عن طريق دعم أعمال الشغب في الداخل الإيراني أرادوا العودة للمفاوضات"، مضيفا: "طهران لم تترك المفاوضات بل هم الذين تركوها وقد ندموا على ذلك".
قادة دول مجموعة بريكس خلال قمتها الـ15 في جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
برلماني إيراني: عضويتنا في "بريكس" مسمار في نعش العقوبات الأمريكية
26 أغسطس, 14:02 GMT
وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تركز على قضية الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية، وليس مجرد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتابع: "إيران لن تنتظر رضا أمريكا وأوروبا لحل مشكلاتها ولا تربط اقتصادها وحياة شعبها بهم، بل ترى أن وجودها ضمن التحالفات الإقليمية والدولية أمر مهم للغاية بالنسبة لها".
يذكر أن قمة "بريكس 2023" الأخيرة أعلنت الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للمجموعة بينها إيران، وهي الخطوة التي رحبت بها إيران.
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала