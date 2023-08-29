https://sputnikarabic.ae/20230829/رئيسي-إيران-تركز-على-الانضمام-لتحالفات-إقليمية-ودولية-1080539584.html
رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية
رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن استراتيجية أعداء إيران تستهدف إحباط الإيرانيين في الداخل وعزلها عن العالم الخارجي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T19:30+0000
2023-08-29T19:30+0000
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ولفت رئيسي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الغرب ترك طاولة المفاوضات وعقد آماله على نجاح أعمال الشغب في الداخل الإيراني، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.وتحدث الرئيس الإيراني عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مؤكدا أنه لا يمثل القضية الأولى أو الأخيرة بالنسبة لطهران، التي تتابع جميع قضاياها في ذات الوقت.وتابع: "عندما فشل الغرب في تحقيق أهدافهم عن طريق دعم أعمال الشغب في الداخل الإيراني أرادوا العودة للمفاوضات"، مضيفا: "طهران لم تترك المفاوضات بل هم الذين تركوها وقد ندموا على ذلك".وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تركز على قضية الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية، وليس مجرد رفع العقوبات المفروضة عليها.وتابع: "إيران لن تنتظر رضا أمريكا وأوروبا لحل مشكلاتها ولا تربط اقتصادها وحياة شعبها بهم، بل ترى أن وجودها ضمن التحالفات الإقليمية والدولية أمر مهم للغاية بالنسبة لها".يذكر أن قمة "بريكس 2023" الأخيرة أعلنت الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للمجموعة بينها إيران، وهي الخطوة التي رحبت بها إيران.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, إبراهيم رئيسي, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيسي: إيران تركز على الانضمام لتحالفات إقليمية ودولية
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن استراتيجية أعداء إيران تستهدف إحباط الإيرانيين في الداخل وعزلها عن العالم الخارجي.
ولفت رئيسي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الغرب ترك طاولة المفاوضات وعقد آماله على نجاح أعمال الشغب في الداخل الإيراني، حسبما ذكرت
وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء.
وتحدث الرئيس الإيراني عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مؤكدا أنه لا يمثل القضية الأولى أو الأخيرة بالنسبة لطهران، التي تتابع جميع قضاياها في ذات الوقت.
وتابع: "عندما فشل الغرب في تحقيق أهدافهم عن طريق دعم أعمال الشغب في الداخل الإيراني أرادوا العودة للمفاوضات"، مضيفا: "طهران لم تترك المفاوضات بل هم الذين تركوها وقد ندموا على ذلك".
وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران تركز على قضية الانضمام لتحالفات
إقليمية ودولية، وليس مجرد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وتابع: "إيران لن تنتظر رضا أمريكا وأوروبا لحل مشكلاتها ولا تربط اقتصادها
وحياة شعبها بهم، بل ترى أن وجودها ضمن التحالفات الإقليمية والدولية أمر مهم للغاية بالنسبة لها".
يذكر أن قمة "بريكس 2023" الأخيرة أعلنت الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للمجموعة
بينها إيران، وهي الخطوة التي رحبت بها إيران.