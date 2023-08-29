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https://sputnikarabic.ae/20230829/رئيسي-الغرب-أعلن-استعداده-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-بعد-فشل-أعمال-الشغب-في-إيران-1080514635.html
رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران
رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب بعد أن ترك الغرب المفاوضات وعول على أعمال الشغب العام الماضي". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:29+0000
2023-08-29T08:29+0000
إيران
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وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي، إن "الغرب تصور أنه يستطيع الوصول لأهدافه من خلال استغلال الاحتجاجات في البلاد"، مضيفا أنهم "عندما فشلوا أبلغونا أنهم يريدون العودة للمفاوضات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من الدول الجوار والمنطقة"، مشيرا أن "العدو حاول فرض العزلة على إيران وفشل".وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات كبيرة، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم". وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.وألقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باللوم على القوى الأجنبية، في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-تدين-تدخل-أوروبا-وأمريكا-في-شؤونها-الداخلية-وتدعوهما-إلى--الإصغاء-لصوت-احتجاجات-مواطنيهما-1077251313.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران

08:29 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOKالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOK
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب بعد أن ترك الغرب المفاوضات وعول على أعمال الشغب العام الماضي".
وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي، إن "الغرب تصور أنه يستطيع الوصول لأهدافه من خلال استغلال الاحتجاجات في البلاد"، مضيفا أنهم "عندما فشلوا أبلغونا أنهم يريدون العودة للمفاوضات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من الدول الجوار والمنطقة"، مشيرا أن "العدو حاول فرض العزلة على إيران وفشل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
إيران تدين تدخل أوروبا وأمريكا في شؤونها الداخلية وتدعوهما إلى الإصغاء لصوت احتجاجات مواطنيهما
20 مايو, 12:31 GMT
وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات كبيرة، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.
وألقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باللوم على القوى الأجنبية، في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد".
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