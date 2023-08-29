https://sputnikarabic.ae/20230829/رئيسي-الغرب-أعلن-استعداده-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-بعد-فشل-أعمال-الشغب-في-إيران-1080514635.html
رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران
رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب بعد أن ترك الغرب المفاوضات وعول على أعمال الشغب العام الماضي". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:29+0000
2023-08-29T08:29+0000
2023-08-29T08:29+0000
إيران
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وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي، إن "الغرب تصور أنه يستطيع الوصول لأهدافه من خلال استغلال الاحتجاجات في البلاد"، مضيفا أنهم "عندما فشلوا أبلغونا أنهم يريدون العودة للمفاوضات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من الدول الجوار والمنطقة"، مشيرا أن "العدو حاول فرض العزلة على إيران وفشل".وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات كبيرة، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم". وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.وألقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باللوم على القوى الأجنبية، في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-تدين-تدخل-أوروبا-وأمريكا-في-شؤونها-الداخلية-وتدعوهما-إلى--الإصغاء-لصوت-احتجاجات-مواطنيهما-1077251313.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
رئيسي: الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في إيران
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب بعد أن ترك الغرب المفاوضات وعول على أعمال الشغب العام الماضي".
وقال رئيسي، في مؤتمر صحفي، إن "الغرب تصور أنه يستطيع الوصول لأهدافه من خلال استغلال الاحتجاجات في البلاد"، مضيفا أنهم "عندما فشلوا أبلغونا أنهم يريدون العودة للمفاوضات"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من الدول الجوار والمنطقة"، مشيرا أن "العدو حاول فرض العزلة على إيران وفشل".
وشهدت إيران، العام الماضي، احتجاجات كبيرة
، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وخلال الاحتجاجات، التي وصفتها طهران بأنها "أعمال شغب" بتحريض من الخارج، ألقي القبض على بعض المواطنين الذين شاركوا فيها والتحقيق معهم بتهم ارتكاب أعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد.
وألقى المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باللوم على القوى الأجنبية
، في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد".