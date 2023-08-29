https://sputnikarabic.ae/20230829/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-التسييس-الأمريكي-للتجارة-سيكون-كارثيا-1080527676.html
رئيس مجلس الدولة الصيني: "التسييس" الأمريكي للتجارة سيكون "كارثيا"
رئيس مجلس الدولة الصيني: "التسييس" الأمريكي للتجارة سيكون "كارثيا"
استقبل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في بكين، ودعا كلاهما إلى تعزيز التعاون المتبادل المنفعة بين... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T13:57+0000
2023-08-29T13:57+0000
2023-08-29T13:57+0000
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وقال لي لريموندو إن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا ذات منفعة متبادلة ومربحة للجانبين بطبيعتها"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وتابع محذرا من "أن "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والإفراط في مفهوم الأمن لن يؤثر بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة فحسب، بل يقوض أيضا مصالح الشركات والشعبين في البلدين، وسيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي".وفي معرض إشارته إلى أن الصين هي أكبر دولة نامية والولايات المتحدة هي أكبر دولة متقدمة، قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، لوزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون المتبادل النفع، وتقليل الاحتكاك والمواجهة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات العالمية.وتعد وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، هي رابع مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وينظر إلى زيارتها على أنها قد تكون فرصة أفضل لتحسين العلاقات، لأن تفويض وزارة التجارة هو تعزيز التجارة الأمريكية في الخارج، وكذلك مكافحة الممارسات التي تعتبرها أمريكا غير عادلة، أو خطيرة على أمنها القومي.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الصين-لوزيرة-التجارة-الأمريكية-في-بكين-القيود-التجارية-للولايات-المتحدة-تهدد-سلاسل-التوريد-العالمية-1080513812.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس مجلس الدولة الصيني: "التسييس" الأمريكي للتجارة سيكون "كارثيا"
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استقبل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في بكين، ودعا كلاهما إلى تعزيز التعاون المتبادل المنفعة بين بلديهما.
وقال لي لريموندو إن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا ذات منفعة متبادلة ومربحة للجانبين بطبيعتها"، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وتابع محذرا من "أن "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والإفراط في مفهوم الأمن لن يؤثر بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة فحسب، بل يقوض أيضا مصالح الشركات والشعبين في البلدين، وسيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي".
وفي معرض إشارته إلى أن الصين هي أكبر دولة نامية والولايات المتحدة هي أكبر دولة متقدمة، قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي شيانغ، لوزيرة التجارة الأمريكية
، جينا ريموندو، إنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون المتبادل النفع، وتقليل الاحتكاك والمواجهة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي، ومواجهة التحديات العالمية.
وتعد وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، هي رابع مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وينظر إلى زيارتها على أنها قد تكون فرصة أفضل لتحسين العلاقات، لأن تفويض وزارة التجارة هو تعزيز التجارة الأمريكية في الخارج، وكذلك مكافحة الممارسات التي تعتبرها أمريكا غير عادلة، أو خطيرة على أمنها القومي.