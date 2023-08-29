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"رائحة دخان" تتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي
"رائحة دخان" تتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي
أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي أن طائرة تابعة لطيران "سيشل"، يوم الإثنين، هبطت اضطراريا في السعودية بسبب وجود رائحة دخان في كبينة القيادة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T08:43+0000
2023-08-29T08:47+0000
العالم
السعودية
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ونشر الحساب الرسمي للمطار على موقع "إكس"، (تويتر سابقا)، بيانا جاء فيه: "ينوه مطار الملك عبد العزيز الدولي بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم(SEY022) للقيام بهبوط اضطراري، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023".وأضاف حساب المطار في البيان: "حيث تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة الطارئة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي".وتابع البيان: "يعمل الناقل الجوي (طيران سيشل) على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تمت خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكبا و(3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم1".
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العالم, السعودية
العالم, السعودية

"رائحة دخان" تتسبب بهبوط اضطراري لطائرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي

08:43 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 29.08.2023)
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي أن طائرة تابعة لطيران "سيشل"، يوم الإثنين، هبطت اضطراريا في السعودية بسبب وجود رائحة دخان في كبينة القيادة.
ونشر الحساب الرسمي للمطار على موقع "إكس"، (تويتر سابقا)، بيانا جاء فيه: "ينوه مطار الملك عبد العزيز الدولي بتلقي برج المراقبة لنداء استغاثة من طائرة تابعة لطيران سيشل برحلتها رقم(SEY022) للقيام بهبوط اضطراري، بسبب وجود رائحة دخان في كبينة قيادة الطائرة وذلك في تمام الساعة 20:12 من يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023".
وأضاف حساب المطار في البيان: "حيث تم إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة الطارئة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي".
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وتابع البيان: "يعمل الناقل الجوي (طيران سيشل) على تأمين طائرة بديلة، هذا وقد تمت خدمة طاقم الطائرة وعددهم (6) أفراد ونقلهم للفندق، كما تم إيواء عدد (128) راكبا و(3) أطفال في فندق المطار بالصالة رقم1".
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