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https://sputnikarabic.ae/20230829/زعيم-كوريا-الشمالية-سلوك-الولايات-المتحدة-والقوى-الأخرى-يجعل-الصراع-النووي-وشيكا-1080507071.html
زعيم كوريا الشمالية: سلوك الولايات المتحدة والقوى الأخرى يجعل الصراع النووي وشيكا
زعيم كوريا الشمالية: سلوك الولايات المتحدة والقوى الأخرى يجعل الصراع النووي وشيكا
أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري ستصبح جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T01:47+0000
2023-08-29T01:47+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تصريحات جونغ أون خلال زيارته مع ابنته للقيادة البحرية بمناسبة يوم البحرية في البلاد. وصرح جونغ أون بأنه "سيكون للبحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري دور حاسم في قوة الردع النووي للدولة، وستكون مستعدة لتنفيذ المهام الاستراتيجية".وتجري قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية الجنوبية.يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.من جانبه، قال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، فيما تؤكد واشنطن وسيئول مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية: سلوك الولايات المتحدة والقوى الأخرى يجعل الصراع النووي وشيكا

01:47 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / STR
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أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري ستصبح جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي.
موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تصريحات جونغ أون خلال زيارته مع ابنته للقيادة البحرية بمناسبة يوم البحرية في البلاد.
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وصرح جونغ أون بأنه "سيكون للبحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري دور حاسم في قوة الردع النووي للدولة، وستكون مستعدة لتنفيذ المهام الاستراتيجية".
وأشار جونغ أون إلى أن المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر عدم استقرارا بسبب سلوك الولايات المتحدة والقوى الأخرى، مما يجعل الصراع النووي أمرا وشيكا.
وتجري قوات مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة في المناطق الحضرية الكورية الجنوبية.
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يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من أغسطس/ آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.
من جانبه، قال قائد التدريبات المشتركة إنها تسهم في تحسين المهارات القتالية للجانبين في المناطق الحضرية، فيما تؤكد واشنطن وسيئول مرارا على ضرورة تعزيز الردع الموسع الأمريكي لدعم كوريا الجنوبية في مواجهة بيونغ يانغ.
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