https://sputnikarabic.ae/20230829/ساني-هاون-روسي-مضاد-للأفراد-والمدرعات-الخفيفة-1080534921.html

"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة

"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة

تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة المهمة في الحروب البرية التي لا تزال الجيوش الحديثة تستخدمها حتى الآن في مهام هجومية محددة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T16:34+0000

2023-08-29T16:34+0000

2023-08-29T16:34+0000

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وتكمن أهمية مدافع الهاون في قدرتها على ضرب أهداف خلف تحصينات لا يمكن الوصول إليها بنيران المدفعية المباشرة، لأنها تستخدم قذائف أقل سرعة يتم إطلاقها في مسارات مرتفعة مقارنة بالمسارات التي تستخدمها قذائف المدفعية التقليدية.وتمتلك روسيا أضخم قوة مدفعية في العالم وتطور أنواعا مختلفة من مدافع الهاون ومنها هاون "ساني"، المصمم لتدمير قوات المشاة والمركبات العسكرية خفيفة التدريع، التي تتمركز في مواقع مكشوفة أو خلف سواتر، بحسب ما ذكره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةويتميز هاون "ساني" بسهولة الاستخدام وإمكانية إعداده للقتال من وضع الحركة خلال 3 دقائق فقط، حسبما ذكر الموقع.

https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار