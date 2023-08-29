عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/ساني-هاون-روسي-مضاد-للأفراد-والمدرعات-الخفيفة-1080534921.html
"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة
"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة
تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة المهمة في الحروب البرية التي لا تزال الجيوش الحديثة تستخدمها حتى الآن في مهام هجومية محددة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:34+0000
2023-08-29T16:34+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080535444_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_041ab74e27bf3491cd7e2b48c2ef1371.jpg
وتكمن أهمية مدافع الهاون في قدرتها على ضرب أهداف خلف تحصينات لا يمكن الوصول إليها بنيران المدفعية المباشرة، لأنها تستخدم قذائف أقل سرعة يتم إطلاقها في مسارات مرتفعة مقارنة بالمسارات التي تستخدمها قذائف المدفعية التقليدية.وتمتلك روسيا أضخم قوة مدفعية في العالم وتطور أنواعا مختلفة من مدافع الهاون ومنها هاون "ساني"، المصمم لتدمير قوات المشاة والمركبات العسكرية خفيفة التدريع، التي تتمركز في مواقع مكشوفة أو خلف سواتر، بحسب ما ذكره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةويتميز هاون "ساني" بسهولة الاستخدام وإمكانية إعداده للقتال من وضع الحركة خلال 3 دقائق فقط، حسبما ذكر الموقع.
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080535444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_775b460353e900f4671915da3605eea1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الأخبار

"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة

16:34 GMT 29.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقذائف هاون ساني الروسي عيار 120 ملم
قذائف هاون ساني الروسي عيار 120 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة المهمة في الحروب البرية التي لا تزال الجيوش الحديثة تستخدمها حتى الآن في مهام هجومية محددة.
وتكمن أهمية مدافع الهاون في قدرتها على ضرب أهداف خلف تحصينات لا يمكن الوصول إليها بنيران المدفعية المباشرة، لأنها تستخدم قذائف أقل سرعة يتم إطلاقها في مسارات مرتفعة مقارنة بالمسارات التي تستخدمها قذائف المدفعية التقليدية.
هاون ساني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
ما هي أهمية مدافع الهاون في المعارك البرية؟
10 يناير, 16:40 GMT
وتمتلك روسيا أضخم قوة مدفعية في العالم وتطور أنواعا مختلفة من مدافع الهاون ومنها هاون "ساني"، المصمم لتدمير قوات المشاة والمركبات العسكرية خفيفة التدريع، التي تتمركز في مواقع مكشوفة أو خلف سواتر، بحسب ما ذكره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

المواصفات الفنية

عيار القذائف: 120 ملم.
الوزن في وضع القتال: 230 كغم.
الوزن في وضع الحركة: 260 كغم.
طاقم المدفع: 5 أفراد.
أقصى مدى إطلاق: 7.1 كلم.
أقل مدى إطلاق: 480 متر.
معدل الإطلاق: 10 قذائف في الدقيقة.
زاوية الإطلاق: 45 إلى 80 درجة.
ويتميز هاون "ساني" بسهولة الاستخدام وإمكانية إعداده للقتال من وضع الحركة خلال 3 دقائق فقط، حسبما ذكر الموقع.
© Sputnikإيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
إيه يو - 220 إم... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала