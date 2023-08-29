"ساني"... هاون روسي مضاد للأفراد والمدرعات الخفيفة
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تمثل مدافع الهاون أحد الأسلحة المهمة في الحروب البرية التي لا تزال الجيوش الحديثة تستخدمها حتى الآن في مهام هجومية محددة.
وتكمن أهمية مدافع الهاون في قدرتها على ضرب أهداف خلف تحصينات لا يمكن الوصول إليها بنيران المدفعية المباشرة، لأنها تستخدم قذائف أقل سرعة يتم إطلاقها في مسارات مرتفعة مقارنة بالمسارات التي تستخدمها قذائف المدفعية التقليدية.
10 يناير, 16:40 GMT
وتمتلك روسيا أضخم قوة مدفعية في العالم وتطور أنواعا مختلفة من مدافع الهاون ومنها هاون "ساني"، المصمم لتدمير قوات المشاة والمركبات العسكرية خفيفة التدريع، التي تتمركز في مواقع مكشوفة أو خلف سواتر، بحسب ما ذكره موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المواصفات الفنية
عيار القذائف: 120 ملم.
الوزن في وضع القتال: 230 كغم.
الوزن في وضع الحركة: 260 كغم.
طاقم المدفع: 5 أفراد.
أقصى مدى إطلاق: 7.1 كلم.
أقل مدى إطلاق: 480 متر.
معدل الإطلاق: 10 قذائف في الدقيقة.
زاوية الإطلاق: 45 إلى 80 درجة.
ويتميز هاون "ساني" بسهولة الاستخدام وإمكانية إعداده للقتال من وضع الحركة خلال 3 دقائق فقط، حسبما ذكر الموقع.
© Sputnikإيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
إيه يو - 220 إم"... مدفع روسي بقدرات خارقة للوحدات البحرية
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