https://sputnikarabic.ae/20230829/صحيفة-أمريكية-تكشف-حيلة-زيلينسكي-لحماية-فساد-منظومته-من-القضاء-1080515668.html

صحيفة أمريكية تكشف حيلة زيلينسكي لحماية فساد منظومته من القضاء

صحيفة أمريكية تكشف حيلة زيلينسكي لحماية فساد منظومته من القضاء

كتبت صحيفة في مقال أن مبادرة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، لـ"مساواة الفساد بالخيانة" أثناء الأحكام العرفية إلى ظهور مشاكل جديدة، خاصة على خلفية رغبة كييف... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T09:24+0000

2023-08-29T09:24+0000

2023-08-29T09:24+0000

العالم

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وذكر المقال بالإشارة إلى اثنين من كبار المسؤولين الأوكرانيين ولم يكشف عن هويتهما، "هناك قلق متزايد في وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية من أن خطة زيلينسكي ستخرج قضايا الفساد الأكثر أهمية عن سيطرتها وتنقلها إلى جهاز الأمن في أوكرانيا, الذي يخضع للسلطة المباشرة للرئيس، وقد تكون إدارة أمن الدولة سلطة "دفن" قضايا الفساد التي تمس كبار المسؤولين".وأعرب شابونين عن قلقه قائلا: "وستتولى إدارة أمن الدولة التحقيق في نفس القضايا التي يتولاها "المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا"، ما يعني أنه سيتم تدمير الأدلة على القضايا الحساسة للسلطة العليا".وأضاف مقال صحيفة "بوليتيكو" أن فضائح الفساد في أوكرانيا اجتذبت اهتماما كيبرا، خاصة وسط دعوات من كييف لبدء مفاوضات بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي.وقال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال مدة الأحكام العرفية، وأشار إلى أنه يمكن تقديم مثل هذه المبادرة التشريعية إلى البرلمان في غضون أسبوع. ووفقا للقانون الأوكراني، فإن العقوبة القصوى للخيانة أثناء الأحكام العرفية هي السجن مدى الحياة.

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