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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/صحيفة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بدلاً-من-مركبات-برادلي-تلقت-معدات-من-حرب-فيتنام-1080518798.html
صحيفة: القوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من مركبات برادلي تلقت معدات من حرب فيتنام
صحيفة: القوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من مركبات برادلي تلقت معدات من حرب فيتنام
كتبت صحيفة غربية أن الجيش الأوكراني بدلاً من استلامه مركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، تم تزويده بمركبات "إم113" التي بدأ إنتاجها خلال حرب فيتنام. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:22+0000
2023-08-29T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "اشتكى الجنود من أنهم تدربوا في ألمانيا على استخدام مركبات برادلي القتالية الأمريكية، ولكن بدلاً من ذلك تم تزوريدهم بمركبات "إم113" من حرب فيتنام".وأضافت صحيفة "الغارديان": "من الواضح أننا نتحدث عن اللواء 32 للقوات المسلحة الأوكرانية الذي شارك في القتال في اتجاه كوبيانسك".وبدأت القوات الأمريكية استخدام "برادلي" في أوائل الثمانينيات، و "إم113" في أوائل الستينيات.وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.أقرا أيضا: "برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديوأقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلام-أوكرانيا-لا-تستطيع-صيانة-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1079246826.html
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صحيفة: القوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من مركبات برادلي تلقت معدات من حرب فيتنام

11:22 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصورعربة "برادلي"
عربة برادلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Mikhail Turgiev
/
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كتبت صحيفة غربية أن الجيش الأوكراني بدلاً من استلامه مركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، تم تزويده بمركبات "إم113" التي بدأ إنتاجها خلال حرب فيتنام.
وقالت الصحيفة: "اشتكى الجنود من أنهم تدربوا في ألمانيا على استخدام مركبات برادلي القتالية الأمريكية، ولكن بدلاً من ذلك تم تزوريدهم بمركبات "إم113" من حرب فيتنام".
وأضافت صحيفة "الغارديان": "من الواضح أننا نتحدث عن اللواء 32 للقوات المسلحة الأوكرانية الذي شارك في القتال في اتجاه كوبيانسك".
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
إعلام: أوكرانيا لا تستطيع صيانة مدرعات "برادلي" الأمريكية
20 يوليو, 12:17 GMT
وبدأت القوات الأمريكية استخدام "برادلي" في أوائل الثمانينيات، و "إم113" في أوائل الستينيات.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
أقرا أيضا: "برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسي
أقرا أيضا: مسيرة روسية تلتقط مشاهد لـ"مقبرة برادلي" الأمريكية... فيديو
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