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https://sputnikarabic.ae/20230829/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعتله-راجمات-الشمس-الحارقة-بلواء-أوكراني-كامل-1080537102.html
ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل
ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن اللواء الميكانيكي الأوكراني "47" اختفى عمليا بسبب ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T17:43+0000
2023-08-29T17:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "من المرجح أن اللواء الأوكراني "47" لم يعد له وجود الليلة الماضية، بعد توجيه ضربات قوية على مجموعات هذا التشكيل، ما أدى إلى خسائر فادحة".وأشار إلى أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية بواسطة أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الروسية "الشمس الحارقة".وأكد ريتر بأنه مقتنع من أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية، بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-اختراق-القوات-الروسية-للجبهة-قرب-خاركوف-فاجأ-الجيش-الأوكراني--1080534005.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل

17:43 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن اللواء الميكانيكي الأوكراني "47" اختفى عمليا بسبب ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة".
وقال ريتر: "من المرجح أن اللواء الأوكراني "47" لم يعد له وجود الليلة الماضية، بعد توجيه ضربات قوية على مجموعات هذا التشكيل، ما أدى إلى خسائر فادحة".
وأشار إلى أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية بواسطة أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الروسية "الشمس الحارقة".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: اختراق القوات الروسية للجبهة قرب خاركوف فاجأ الجيش الأوكراني
29 أغسطس, 16:06 GMT
وأكد ريتر بأنه مقتنع من أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية، بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:38 GMT
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