https://sputnikarabic.ae/20230829/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعتله-راجمات-الشمس-الحارقة-بلواء-أوكراني-كامل-1080537102.html
ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل
ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن اللواء الميكانيكي الأوكراني "47" اختفى عمليا بسبب ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة". 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T17:43+0000
2023-08-29T17:43+0000
2023-08-29T17:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
وقال ريتر: "من المرجح أن اللواء الأوكراني "47" لم يعد له وجود الليلة الماضية، بعد توجيه ضربات قوية على مجموعات هذا التشكيل، ما أدى إلى خسائر فادحة".وأشار إلى أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية بواسطة أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الروسية "الشمس الحارقة".وأكد ريتر بأنه مقتنع من أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية، بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230829/إعلام-اختراق-القوات-الروسية-للجبهة-قرب-خاركوف-فاجأ-الجيش-الأوكراني--1080534005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103488/39/1034883987_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_cf82c702c1ae83d829d513fd28a75458.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف ما فعتله راجمات "الشمس الحارقة" بلواء أوكراني كامل
تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن اللواء الميكانيكي الأوكراني "47" اختفى عمليا بسبب ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "الشمس الحارقة".
وقال ريتر
: "من المرجح أن اللواء الأوكراني "47" لم يعد له وجود الليلة الماضية، بعد توجيه ضربات قوية على مجموعات هذا التشكيل، ما أدى إلى خسائر فادحة".
وأشار إلى أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية بواسطة أنظمة قاذف اللهب الثقيلة الروسية "الشمس الحارقة".
وأكد ريتر بأنه مقتنع من أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية، بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت
، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.