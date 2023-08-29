https://sputnikarabic.ae/20230829/عقيد-بريطاني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفقد-مواقعها-بسبب-التفوق-الروسي-1080510402.html
عقيد بريطاني: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسبب التفوق الروسي
عقيد بريطاني: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسبب التفوق الروسي
صرح الخبير العسكري البريطاني العقيد سيمون ديغينز بأن العامل الرئيسي الذي يعيق القوات المسلحة الأوكرانية هو تفوق الجيش الروسي في المجال الجوي. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T07:21+0000
2023-08-29T07:21+0000
2023-08-29T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سيمون ديغينز: "ضع في اعتبارك أنهم (القوات المسلحة الاوكرانية) في وضع سئ. الأرقام ضدهم. ليس لديهم تفوق جوي".وأضاف ديغينز في مقابلة مع " TalkTV": "إذا نظرت إلى أي حملة عسكرية واسعة النطاق حدثت على الأقل منذ عام 1917 الفريق الذي انتصر كان لديه تفوق في القوة الجوية".وتابع: "وهم لا يملكون هذا، وهذا عامل رئيسي يلعب ضدهم".تتفوق روسيا بالقوة الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. هذا ما صرح به على وجه الخصوص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوائل يونيو، عندما تحدث عن استعداد كييف لشن هجوم مضاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1080506277.html
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روسيا, العالم
عقيد بريطاني: القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسبب التفوق الروسي
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صرح الخبير العسكري البريطاني العقيد سيمون ديغينز بأن العامل الرئيسي الذي يعيق القوات المسلحة الأوكرانية هو تفوق الجيش الروسي في المجال الجوي.
وقال سيمون ديغينز: "ضع في اعتبارك أنهم (القوات المسلحة الاوكرانية) في وضع سئ. الأرقام ضدهم. ليس لديهم تفوق جوي".
وأضاف ديغينز في مقابلة مع " TalkTV"
: "إذا نظرت إلى أي حملة عسكرية واسعة النطاق حدثت على الأقل منذ عام 1917 الفريق الذي انتصر كان لديه تفوق في القوة الجوية".
وتابع: "وهم لا يملكون هذا، وهذا عامل رئيسي يلعب ضدهم".
تتفوق روسيا بالقوة الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. هذا ما صرح به على وجه الخصوص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أوائل يونيو، عندما تحدث عن استعداد كييف لشن هجوم مضاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.