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https://sputnikarabic.ae/20230829/لحظات-مرعبة-لركاب-على-متن-طائرة-تعرضت-لعاصفة-قوية-فيديو-1080540649.html
لحظات مرعبة لركاب على متن طائرة تعرضت لعاصفة قوية... فيديو
لحظات مرعبة لركاب على متن طائرة تعرضت لعاصفة قوية... فيديو
تجربة عصيبة عاشها ركاب رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة على البحر المتوسط، إثر تقلبات جوية شديدة اجتاحت الطائرة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T20:38+0000
2023-08-29T20:38+0000
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انطلقت الرحلة من مدينة أليكانتي الواقعة في جنوب إسبانيا، محملة بالركاب متجهة إلى جزيرة البالياريات عندما تعرضت لتقلبات جوية نتيجة عاصفة في المنطقة.وفي مقطع الفيديو، ظهر الركاب وهم يتشبثون بالمقاعد، ويتأرجحون ويبكون ويصرخون بذعر، في أثناء اهتزاز الطائرة بسبب التقلبات الجوية الشديدة.وحسب شبكة "سكاي نيوز"، كانت عاصفة قوية ومفاجئة قد ضربت مايوركا في 27 أغسطس/ آب، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 75 ميلاً في الساعة، ما أسفر عن دمار واسع في هذه المنطقة المشهورة بوجهة العطلات.
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نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات
نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات

لحظات مرعبة لركاب على متن طائرة تعرضت لعاصفة قوية... فيديو

20:38 GMT 29.08.2023
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . YouTube
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تجربة عصيبة عاشها ركاب رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة على البحر المتوسط، إثر تقلبات جوية شديدة اجتاحت الطائرة.
انطلقت الرحلة من مدينة أليكانتي الواقعة في جنوب إسبانيا، محملة بالركاب متجهة إلى جزيرة البالياريات عندما تعرضت لتقلبات جوية نتيجة عاصفة في المنطقة.
وفي مقطع الفيديو، ظهر الركاب وهم يتشبثون بالمقاعد، ويتأرجحون ويبكون ويصرخون بذعر، في أثناء اهتزاز الطائرة بسبب التقلبات الجوية الشديدة.
وحسب شبكة "سكاي نيوز"، كانت عاصفة قوية ومفاجئة قد ضربت مايوركا في 27 أغسطس/ آب، مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 75 ميلاً في الساعة، ما أسفر عن دمار واسع في هذه المنطقة المشهورة بوجهة العطلات.
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