عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/ليبرمان-تعليقا-على-تسريب-لقاء-كوهين-والمنقوش-وقع-ضرر-لا-يمكن-إصلاحه-لإسرائيل-1080534329.html
ليبرمان تعليقا على "تسريب لقاء كوهين والمنقوش": وقع ضرر لا يمكن إصلاحه لإسرائيل
ليبرمان تعليقا على "تسريب لقاء كوهين والمنقوش": وقع ضرر لا يمكن إصلاحه لإسرائيل
علق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تسريب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لاجتماع سري عقده مع نظيرته الليبية،... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:09+0000
2023-08-29T16:09+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_81d10e14b206869d4da8c8d9c82aa445.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ليبرمان في مقابلة معه، أنه سبق وعقد لقاءات سرية مع مسؤولين عرب لا يعلم عنها أحد شيئا، أو لم يعلن عنها، حتى الآن.وشدد أفيغدور ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل، على أن ما سربه إيلي كوهين "ضرر لا يمكن إصلاحه" بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية الخارجية، خاصة مع الدول العربية، موضحا أن كوهين شخص ركض من أجل إخبار أصدقائه دون معرفة أن هذا التسريب سيضر بمصالح بلاده بشأن التطبيع مع دول عربية.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا"، مؤكدا أن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وبدورها، وصفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، ما حدث في روما باللقاء العارض غير الرسمي وغير المُعدّ مسبقا، وأنه جاء في أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات.وأمس الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين".ما حدا بمجلس النواب الليبي، أن طالب "النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بجريمة التواصل مع إسرائيل"، داعيا جميع الأجهزة في الدولة إلى التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب فقط (برئاسة أسامة حماد).
https://sputnikarabic.ae/20230829/دبلوماسيون-عرب-تسريب-إسرائيل-لقاء-المنقوش-يضر-باستئناف-منتدى-النقب-1080524089.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049567404_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e36e3ccb876b1876ca52a894b2736a26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

ليبرمان تعليقا على "تسريب لقاء كوهين والمنقوش": وقع ضرر لا يمكن إصلاحه لإسرائيل

16:09 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / DONATO FASANOوزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / DONATO FASANO
تابعنا عبرTelegramNabd
علق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تسريب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لاجتماع سري عقده مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ليبرمان في مقابلة معه، أنه سبق وعقد لقاءات سرية مع مسؤولين عرب لا يعلم عنها أحد شيئا، أو لم يعلن عنها، حتى الآن.
وشدد أفيغدور ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي من قبل، على أن ما سربه إيلي كوهين "ضرر لا يمكن إصلاحه" بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية الخارجية، خاصة مع الدول العربية، موضحا أن كوهين شخص ركض من أجل إخبار أصدقائه دون معرفة أن هذا التسريب سيضر بمصالح بلاده بشأن التطبيع مع دول عربية.
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
دبلوماسيون عرب: تسريب إسرائيل "لقاء المنقوش" يضر باستئناف منتدى النقب
12:49 GMT
ويشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا"، مؤكدا أن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وبدورها، وصفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، ما حدث في روما باللقاء العارض غير الرسمي وغير المُعدّ مسبقا، وأنه جاء في أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات.
وأمس الاثنين، كشف اثنان من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين".
ما حدا بمجلس النواب الليبي، أن طالب "النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بجريمة التواصل مع إسرائيل"، داعيا جميع الأجهزة في الدولة إلى التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب فقط (برئاسة أسامة حماد).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала