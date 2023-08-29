https://sputnikarabic.ae/20230829/ما-حجم-الإنفاق-العسكري-لجيوش-بريكس-بعد-انضمام-الدول-الـ-6-1080537763.html
ما حجم الإنفاق العسكري لجيوش "بريكس" بعد انضمام الدول الـ6؟
ما حجم الإنفاق العسكري لجيوش "بريكس" بعد انضمام الدول الـ6؟
تمتلك دول "بريكس" الحالية 3 من أقوى 4 جيوش في العالم، وتحتل إحداها المرتبة الثانية عالميا من ناحية حجم الإنفاق العسكري في 2023. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T18:25+0000
2023-08-29T18:25+0000
2023-08-29T18:25+0000
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ووافقت دول المجموعة الـ5 الحالية على توسيع عضويتها بضم 6 أعضاء جدد خلال قمتها الأخيرة في جنوب أفريقيا، ليصل عدد أعضائها إلى 11 دولة بداية من 2024.وتصنف إحدى الدول الـ 6، التي ستنضم لـ "بريكس" في المرتبة الـ 8 عالميا من ناحية حجم الإنفاق العسكري، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في 2023.وبحسب الموقع، فإن إجمالي الإنفاق العسكري لدول "بريكس" الحالية والتي تم إعلان انضمامها يقترب من نصف تريليون دولار.وتتكون مجموعة "بريكس" في الوقت الحالي، من 5 أعضاء هم:وتشمل الدول الـ 6 التي ستنضم للمجموعة في 2024 كل من:ما هو حجم الإنفاق العسكري لدول "بريكس" الـ 5 الحالية؟وبحسب الإحصائيات، التي أوردها الموقع، فإن الإنفاق العسكري لجيوش "بريكس" الحالية يقدر بـ 388.3 مليار دولار.ما هو حجم الإنفاق العسكري للدول الـ 6 التي ستنضم لـ "بريكس" في 2024؟وبحسب الإحصائيات، التي أوردها الموقع، فإن الإنفاق العسكري لجيوش الدول الـ 6، التي تم إعلان انضمامها لـ "بريكس" بداية من 2024، يقدر بـ 84.5 مليار دولار.وتظهر تلك الإحصائيات أن إجمالي الإنفاق العسكري لدول "بريكس" بعد انضمام الدول الـ 6 سيصبح 472.8 مليار دولار.يذكر أن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، أعلن، الخميس الماضي، في ختام قمة "بريكس 2023" أن المجموعة قررت دعوة السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام لها ومنحها العضوية الكاملة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024".
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, السعودية, أخبار الهند اليوم, مصر, إيران
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, السعودية, أخبار الهند اليوم, مصر, إيران
ما حجم الإنفاق العسكري لجيوش "بريكس" بعد انضمام الدول الـ6؟
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تمتلك دول "بريكس" الحالية 3 من أقوى 4 جيوش في العالم، وتحتل إحداها المرتبة الثانية عالميا من ناحية حجم الإنفاق العسكري في 2023.
ووافقت دول المجموعة الـ5 الحالية على توسيع عضويتها بضم 6 أعضاء جدد خلال قمتها الأخيرة في جنوب أفريقيا، ليصل عدد أعضائها إلى 11 دولة بداية من 2024.
وتصنف إحدى الدول الـ 6، التي ستنضم لـ "بريكس" في المرتبة الـ 8 عالميا من ناحية حجم الإنفاق العسكري، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في 2023.
وبحسب الموقع، فإن إجمالي الإنفاق العسكري لدول "بريكس" الحالية والتي تم إعلان انضمامها
يقترب من نصف تريليون دولار.
وتتكون مجموعة "بريكس" في الوقت الحالي، من 5 أعضاء هم:
وتشمل الدول الـ 6 التي ستنضم للمجموعة في 2024 كل من:
ما هو حجم الإنفاق العسكري لدول "بريكس" الـ 5 الحالية؟
الصين
: تحتل المرتبة الأولى بين دول "بريكس" والـ 2 عالميا بـ 230 مليار دولار.
روسيا: تحتل المرتبة الـ 2 بين دول "بريكس" والـ 3 عالميا بـ 82.6 مليار دولار.
الهند: تحتل المرتبة الـ 3 بين دول "بريكس" والـ 4 عالميا بـ 54.2 مليار دولار.
البرازيل: تحتل المرتبة الـ 4 بين دول "بريكس" ورقم 19 عالميا بـ 18.7 مليار دولار.
جنوب أفريقيا: تحتل المرتبة الـ 5 بين دول "بريكس" ورقم 59 عالميا بـ 2.8 مليار دولار.
وبحسب الإحصائيات، التي أوردها الموقع، فإن الإنفاق العسكري لجيوش "بريكس
" الحالية يقدر بـ 388.3 مليار دولار.
ما هو حجم الإنفاق العسكري للدول الـ 6 التي ستنضم لـ "بريكس" في 2024؟
السعودية: تحتل المرتبة الـ 8 عالميا بـ 46 مليار دولار.
الإمارات: تحتل المرتبة الـ 15 عالميا بـ 25.2 مليار دولار.
إيران: تحتل المرتبة الـ 40 عالميا بـ 5.5 مليار دولار.
مصر
: تحتل المرتبة الـ 47 عالميا بـ 4.3 مليار دولار.
الأرجنتين: تحتل المرتبة الـ 57 عالميا بنحو 3 مليارات دولار.
إثيوبيا: تحتل المرتبة الـ 96 عالميا بـ 538 مليون دولار.
وبحسب الإحصائيات، التي أوردها الموقع، فإن الإنفاق العسكري لجيوش الدول الـ 6، التي تم إعلان انضمامها لـ "بريكس" بداية من 2024، يقدر بـ 84.5 مليار دولار.
22 سبتمبر 2022, 09:10 GMT
وتظهر تلك الإحصائيات أن إجمالي الإنفاق العسكري
لدول "بريكس" بعد انضمام الدول الـ 6 سيصبح 472.8 مليار دولار.
يذكر أن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، أعلن، الخميس الماضي، في ختام قمة "بريكس 2023" أن المجموعة قررت دعوة السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام لها ومنحها العضوية الكاملة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024".