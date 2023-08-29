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https://sputnikarabic.ae/20230829/مجلس-الأمن-الروسي-نهاية-العالم-أصبحت-أقرب-1080510096.html
مجلس الأمن الروسي: نهاية العالم أصبحت أقرب
مجلس الأمن الروسي: نهاية العالم أصبحت أقرب
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T06:57+0000
2023-08-29T06:57+0000
روسيا
العالم
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وكتب مدفيديف، على "تليغرام: "المجرمون الأوكرانيون أعلنو أنه تم التوافق (مع الغرب) على أي ضربات ضد كل شئ ما هو روسي "على سبيل المثال في شبه جزيرة القرم".وأضاف: "إذا كان هذا صحيحًا (وليس هناك سبب للشك الآن)، فهذا دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب دولة ستيبان بانديرا (زعيم ومنظم الحركة القومية الأوكرانية في غرب أوكرانيا)".وتابع: "بالنسبة لروسيا الفرصة للعمل في إطار حق الحرب ضد الجميع والجميع في دول الناتو. أمر محزن، للأسف، توقعات نهاية العالم تقترب".وفي وقت سابق، أفاد دميتري ميدفيديف، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.وأعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، في مقابلة صحفية، أن الغرب حتى قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة مارس ضغوطا على مينسك بكل الطرق الممكنة، محاولا إنتاج "أوكرانيا الثانية" من بيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مجلس-الأمن-الروسي-إما-تدمير-نظام-كييف-أو-تمزيق-الغرب-وروسيا-لبعضهما-1080240184.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: نهاية العالم أصبحت أقرب

06:57 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطؤهم في الحرب ضد روسيا.
وكتب مدفيديف، على "تليغرام: "المجرمون الأوكرانيون أعلنو أنه تم التوافق (مع الغرب) على أي ضربات ضد كل شئ ما هو روسي "على سبيل المثال في شبه جزيرة القرم".
وأضاف: "إذا كان هذا صحيحًا (وليس هناك سبب للشك الآن)، فهذا دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب دولة ستيبان بانديرا (زعيم ومنظم الحركة القومية الأوكرانية في غرب أوكرانيا)".
وتابع: "بالنسبة لروسيا الفرصة للعمل في إطار حق الحرب ضد الجميع والجميع في دول الناتو. أمر محزن، للأسف، توقعات نهاية العالم تقترب".
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
مجلس الأمن الروسي: إما تدمير نظام كييف أو تمزيق الغرب وروسيا لبعضهما
19 أغسطس, 16:33 GMT
وفي وقت سابق، أفاد دميتري ميدفيديف، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، مشيرا إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.
وأعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، في مقابلة صحفية، أن الغرب حتى قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة مارس ضغوطا على مينسك بكل الطرق الممكنة، محاولا إنتاج "أوكرانيا الثانية" من بيلاروسيا.
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