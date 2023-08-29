https://sputnikarabic.ae/20230829/مسؤول-إسرائيلي-سنمتلك-منظومة-الليزر-الدفاعية-في-غضون-عامين-1080507646.html

مسؤول إسرائيلي: سنمتلك منظومة الليزر الدفاعية في غضون عامين

مسؤول إسرائيلي: سنمتلك منظومة الليزر الدفاعية في غضون عامين

أعلن يوفال شتاينتز، رئيس الشركة الإسرائيلية "رافائيل" المختصة في أنظمة الدفاع المتقدمة، أنه في غضون عامين فقط، ستتمتع إسرائيل بحماية كاملة بأنظمة الليزر... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T04:33+0000

2023-08-29T04:33+0000

2023-08-29T04:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار قطاع غزة

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/14/1036801481_0:292:5472:3370_1920x0_80_0_0_8b329250223e6d1402dcdff63d726fd7.jpg

سبوتنيك. وكشف شتاينتز، عن أن إسرائيل سيكون لديها دفاعات ليزر جزئية بعد عام واحد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستكون مضادة للصواريخ أو القذائف أي شيء آخر، وستوفر الحماية في جنوب وشمال البلاد على حد سواء.ووصف شتاينتز نبأ الإعلان عن نظام الدفاع بالليزر بـ"النبأ العظيم"، حيث ستكون قواعد هذه المنظومة برية وجوية، متوقعا نشرها على طول حدود قطاع غزة لاختبار فعاليتها.وكشفت قناة عبرية، في يونيو/ حزيران الماضي، عن استعداد شركة "رافائيل" لطرح منظومة صاروخية دفاعية جديدة، قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، وذلك بعد نحو أسبوع من كشف إيران عن إنتاج أول صاروخ فرط صوتي.وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية الجديدة، سيتم عرضها في المعرض الجوي في العاصمة الفرنسية باريس، وتحمل المنظومة الإسرائيلية الجديدة، التي جرى تطويرها على مدار السنوات الثلاث الماضية، اسم "مقلاع حاد" أو "سكاي سونيك".يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.وتقوم المنظومة الإسرائيلية الجديدة على "أساس قدرتها على تحديد موقع افتراضي للصاروخ (الفرط صوتي) المعادي واعتراضه في النقط الافتراضية لمروره".يذكر أن "رافائيل" هي الشركة الإسرائيلية التي كانت وراء تطوير منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي، وأيضا منظومة الليزر الاعتراضية القادرة على إسقاط قذائف الهاون والمقذوفات الصاروخية القصيرة المدى.

https://sputnikarabic.ae/20230828/طائرات-إسرائيلية-تقصف-البنية-التحتية-لمطارات-في-سوريا-1080502300.html

https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-مدينة-حلب-1080474068.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار قطاع غزة, الأخبار