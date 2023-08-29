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https://sputnikarabic.ae/20230829/مسؤول-عماني-يوضح-أهداف-تنفيذ-240-مشروعا-وعلاقتها-بتطوير-الموانىء-في-السلطنة-1080534479.html
مسؤول عماني يوضح أهداف تنفيذ 240 مشروعا وعلاقتها بتطوير الموانىء في السلطنة
مسؤول عماني يوضح أهداف تنفيذ 240 مشروعا وعلاقتها بتطوير الموانىء في السلطنة
علق مسؤول عماني، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ السلطنة أكثر من 240 مشروعا مدرجا تحت 19 برنامجا مرتبطا برؤية عُمان 2040. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T16:13+0000
2023-08-29T16:13+0000
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وقال عضو غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، خلفان الطوقي، إن "المشروعات تتعلق بالخطة الطموحة التي تعمل عليها السلطنة من 2020 إلى 2040".وتتمثل المشروعات والمبادرات، في إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة، كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت، ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية، وتقديم خدمات بحرية وبرية.وأضاف الطوقي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن:وتابع أن "تخزين السلع التجارية في ميناء "الدقم" بعيدا عن أي مخاطر يسهل نقلها للأسواق الأسيوية بسهولة، في ظل الطرق البرية للمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، جميعها عوامل تساعد السلطنة في تحقيق ميزة تنافسية تعود بالنفع الكبير للداخل ودول الخليج.وتستهدف سلطنة عمان جلب عدد من الشركات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منها مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة، التابع لشركة "إكساهيرتز انتيرناشيونال"، ومركز استضافة ومعالجة البيانات، وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية، التابع لشركة المدينة الخضراء.ووفق المسؤول، فإن "ميناء "الدقم" يمكن افتتاحه في وقت قريب بنهاية العام الحالي، ما يزيد من فرص الاستثمار في مجالات عدة، منها الصناعات السمكية".وبحسب تصريحاته، فإن "المشروعات الجديدة تنعكس على المناطق الحرة والاقتصادية، كما تساهم في خفض كلفة التصدير".ولفت إلى أن "وجود العديد من الموانىء في سلطنة عمان، يساهم بقدر كبير في جذب الاستثمار الخارجي، في ظل العمل الآن على تهيئة البنى التحتية وتطوير العديد من المناطق الخاصة، والموانىء".ووفق بيانات رسمية، يعد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المظلة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لجميع برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويندرج ضمنه 8 برامج تنفيذية كبرنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج الفضاء، التي تنفذها هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.وذكرت البيانات، أن برنامج الصناعة الرقمية، استقطب اتفاقيات عمل مع 4 شركات أجنبية للعمل في سلطنة عمان، لاستثمار رؤوس أموال، وإيجاد فرص عمل وتحقيق نمو في القطاع.
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سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, حصري, الأخبار
سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, حصري, الأخبار

مسؤول عماني يوضح أهداف تنفيذ 240 مشروعا وعلاقتها بتطوير الموانىء في السلطنة

16:13 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Alexey Boitsov / الانتقال إلى بنك الصورسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
سلطنة عمان
© Sputnik . Alexey Boitsov
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حصري
علق مسؤول عماني، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ السلطنة أكثر من 240 مشروعا مدرجا تحت 19 برنامجا مرتبطا برؤية عُمان 2040.
وقال عضو غرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، خلفان الطوقي، إن "المشروعات تتعلق بالخطة الطموحة التي تعمل عليها السلطنة من 2020 إلى 2040".
وتتمثل المشروعات والمبادرات، في إنشاء بنى أساسية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، كإنشاء طرق بديلة أو موانئ متخصصة، وتشغيل موانئ قائمة، كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت، ومراجعة اتفاقيات امتياز لموانئ رئيسية، وتقديم خدمات بحرية وبرية.
وأضاف الطوقي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن:

"الخطة ترتكز على مكانة السلطنة الجغرافية، إذ أنها بوابة الشرق من جهة آسيا للربط مع البحر الأحمر وأوروبا، بالإضافة إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 30% من التجارة العالمية، وكذلك تجارة النفط والغاز باتجاه آسيا، وكذلك مرور التجارة الأسيوية إلى أوروبا".

وتابع أن "تخزين السلع التجارية في ميناء "الدقم" بعيدا عن أي مخاطر يسهل نقلها للأسواق الأسيوية بسهولة، في ظل الطرق البرية للمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، جميعها عوامل تساعد السلطنة في تحقيق ميزة تنافسية تعود بالنفع الكبير للداخل ودول الخليج.
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وتستهدف سلطنة عمان جلب عدد من الشركات التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، منها مركز استضافة ومعالجة البيانات وتعدين العملات المشفرة بالمنطقة الحرة بصلالة، التابع لشركة "إكساهيرتز انتيرناشيونال"، ومركز استضافة ومعالجة البيانات، وتطبيقات سلاسل الكتل والتقنيات المالية، التابع لشركة المدينة الخضراء.
ووفق المسؤول، فإن "ميناء "الدقم" يمكن افتتاحه في وقت قريب بنهاية العام الحالي، ما يزيد من فرص الاستثمار في مجالات عدة، منها الصناعات السمكية".
وبحسب تصريحاته، فإن "المشروعات الجديدة تنعكس على المناطق الحرة والاقتصادية، كما تساهم في خفض كلفة التصدير".
ولفت إلى أن "وجود العديد من الموانىء في سلطنة عمان، يساهم بقدر كبير في جذب الاستثمار الخارجي، في ظل العمل الآن على تهيئة البنى التحتية وتطوير العديد من المناطق الخاصة، والموانىء".
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ووفق بيانات رسمية، يعد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المظلة الشاملة والتوجه الاستراتيجي لجميع برامج ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويندرج ضمنه 8 برامج تنفيذية كبرنامج التحول الرقمي الحكومي وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج الفضاء، التي تنفذها هذه الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
كما يهدف البرنامج بشكل أساسي، إلى زيادة إسهامات الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت البيانات، أن برنامج الصناعة الرقمية، استقطب اتفاقيات عمل مع 4 شركات أجنبية للعمل في سلطنة عمان، لاستثمار رؤوس أموال، وإيجاد فرص عمل وتحقيق نمو في القطاع.
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