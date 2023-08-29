https://sputnikarabic.ae/20230829/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يتهم-زيلينسكي-بتدمير-أوكرانيا-1080509134.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بتدمير أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بتدمير أوكرانيا
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس زيلينسكي ينتهج سياسة إبادة الشعب الأوكراني. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T06:23+0000
2023-08-29T06:23+0000
2023-08-29T06:23+0000
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وقال أوليغ سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "زيلينسكي يرتكب إبادة جماعية ويريد تدمير أوكرانيا".ووفقا لسوسكين، فإن رئيس نظام كييف يرفض تقييم الوضع بشكل معقول وتغيير موقفه بشأن الصراع العسكري. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة، والوضع داخل البلاد يزداد سوءًا.وأضاف: "يجب اتهامه بالخيانة، لأنه مذنب بالقتل الجماعي. لقد حول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال".وفي وقت سابق، صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.وقال سوسكين: "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230825/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-لن-يعترف-بالفشل-حتى-يرى-الدبابات-في-كييف-1080413401.html
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روسيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بتدمير أوكرانيا
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس زيلينسكي ينتهج سياسة إبادة الشعب الأوكراني.
وقال أوليغ سوسكين عبر قناته في "يوتيوب":
"زيلينسكي يرتكب إبادة جماعية ويريد تدمير أوكرانيا".
ووفقا لسوسكين، فإن رئيس نظام كييف يرفض تقييم الوضع بشكل معقول وتغيير موقفه بشأن الصراع العسكري. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة، والوضع داخل البلاد يزداد سوءًا.
وأضاف: "يجب اتهامه بالخيانة، لأنه مذنب بالقتل الجماعي. لقد حول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال".
وفي وقت سابق، صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.
وقال سوسكين: "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".