https://sputnikarabic.ae/20230829/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تعرضت-لإطلاق-نار-من-مدفعيتها-1080510777.html
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لإطلاق نار من مدفعيتها
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لإطلاق نار من مدفعيتها
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على قافلة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T07:34+0000
2023-08-29T07:34+0000
2023-08-29T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أندري ماروتشكو: "في منطقة نوفوسيلوفسكي، قام رتل من المعدات العسكرية للعدو، يتكون من ناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات مع جنود، لسبب ما بتغيير مساره وبدأ التحرك في الاتجاه المعاكس. على الأرجح، بسبب عدم التنسيق خلال العمليات".وتابع: "اعتقد الجيش الأوكراني أن هذا رتل روسي، وتم إطلاق نيران المدفعية عليه".وأضاف: "بعد تعرضهم للنيران الصديقة، تضررت و دمرت المعدات الأوكرانية، وتفرق الأفراد في الغابات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الكابوس-الأوكراني-صحيفة-غربية-تكشف-عن-أخطر-سلاح-لدى-القوات-الروسية-1080482589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لإطلاق نار من مدفعيتها
تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت النار على قافلة أوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
وقال أندري ماروتشكو: "في منطقة نوفوسيلوفسكي، قام رتل من المعدات العسكرية للعدو، يتكون من ناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات مع جنود، لسبب ما بتغيير مساره وبدأ التحرك في الاتجاه المعاكس. على الأرجح، بسبب عدم التنسيق خلال العمليات".
وتابع: "اعتقد الجيش الأوكراني أن هذا رتل روسي، وتم إطلاق نيران المدفعية عليه".
وأضاف: "بعد تعرضهم للنيران الصديقة، تضررت و دمرت المعدات الأوكرانية، وتفرق الأفراد في الغابات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.