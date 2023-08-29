https://sputnikarabic.ae/20230829/مصر-تخطط-لحفر-45-بئرا-للغاز-الطبيعي-باستثمارات-تصل-لـ19-مليار-دولار-1080526795.html
مصر تخطط لحفر 35 بئرا جديدا للغاز الطبيعي بحلول 2025
مصر تخطط لحفر 35 بئرا جديدا للغاز الطبيعي بحلول 2025
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن وزارته تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء.وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي.وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.وكانت وزارة البترول المصرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس.كما وافقت الحكومة المصرية، في 27 تموز/ يوليو الماضي، على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار.وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، وتبحث بيع حصص من الغاز وإعادة تصديره في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230706/ما-أسباب-انخفاض-إيرادات-صادرات-الغاز-المصري-بنحو-76-1078790420.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر تخطط لحفر 35 بئرا جديدا للغاز الطبيعي بحلول 2025
13:39 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن وزارته تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي
.
وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وكانت وزارة البترول المصرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن كشف بترولي جديد
في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس.
كما وافقت الحكومة المصرية، في 27 تموز/ يوليو الماضي، على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز
، وتبحث بيع حصص من الغاز وإعادة تصديره في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.