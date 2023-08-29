مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
14:47 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 14:51 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaمع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
حصري
قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، مساعدات إنسانية لمئات المعلمات والمعلمين من مدرسي المدارس الحكومية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قدمت، عبر قاعدتها في مدينة القامشلي، اليوم الثلاثاء 29 آب/ أغسطس، حزمة من المساعدات الغذائية والطبية لنحو 300 معلم ومعلمة، بمناسبة اقتراب العام الدراسي في سوريا، وذلك ضمن المهام الإنسانية للقوات الروسية المساندة للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب وعمليات خفض التصعيد.
وتابع المراسل: "تجمع العشرات من المدنيين من المكونات السريانية والعربية في مبنى ثانوية "ذبانة"، واستلموا المساعدات الغذائية وقدمت لهم الكشوفات الطبية والدوائية مجاناً".
© Sputnik . Atia Al atiaمع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وعبّر المعلمون عن شكرهم الكبير للقوات الروسية التي تساند الشعب السوري والجيش السوري في حربه ضد الإرهاب وضد الحصار الأمريكي الجائر.
وقال مدير ثانوية "ذبانة" الحكومية، إبراهيم عبد الله العلي، لــ"سبوتنيك"، أن المساعدات بمثابة تكريم من الأصدقاء الروس للعلم والتعليم في سورية، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن السوري بسبب الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري.
© Sputnik . Atia Al atiaمع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وقدم العلي بطاقة شكر للقوات الروسية على هذه المبادرة الإنسانية لمعلمي ومدرسي مدينة القامشلي وريفها البالغ عددهم 300 شخص، وأنهم يعهدون بالاستمرار في معركتهم المهمة في محاربة الجهل والفكر المتطرف والانفصالي في المنطقة.
© Sputnik . Atia Al atiaمع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وفي السياق نفسه، قال المقدم فيكتور، من قوات الشرطة العسكرية الروسية في قاعدة القامشلي، لــ"سبوتنيك": "بمناسبة اقتراب انطلاق العام الدراسي في مدارس الجمهورية العربية السورية، بادرنا بتقديم مساعدات غذائية وطبية ودوائية تخصصية لــ300 مدرس ومدرسة سورية في مدينة القامشلي وريفها.
© Sputnik . Atia Al atiaمع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
مع افتتاح المدارس.. الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لمئات المعلمين شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وتابع المقدم فيكتور: "تم توزيع 300 سلة غذائية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت وبعض المعلبات منوها بدعم ووقوف الشعب الروسي الصديق مع سورية وشعبها في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها".
وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وفحوصات طبية لمجموعة كبيرة من سكان القرى في ريف المدينة خلال السنوات والأشهر الماضية.