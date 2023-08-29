https://sputnikarabic.ae/20230829/مقتل-10-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-إثر-اشتباكات-بينهم-1080536275.html

مقتل 10 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا إثر اشتباكات بينهم

مقتل 10 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا إثر اشتباكات بينهم

قتل ما لا يقل عن 10 مسلحين موالين للجيش الأمريكي جراء الاشتباكات الداخلية الدائرة بين "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، وبين... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T17:24+0000

2023-08-29T17:24+0000

2023-08-29T17:24+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن القتلى هم من صفوف الطرفين، فيما تم تسجيل عشرات الإصابات بين المدنيين، إصابات بعضهم خطيرة، إثر الاشتباكات بين مسلحي "قسد"، والتي تشهد مواجهات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة.وفي السياق، كشفت مصادر محلية أن القيادي في "مجلس دير الزور العسكري" أدهم الخبيل، شقيق أحمد الخبيل، تمكن من الفرار من المقرات التي تحاصرها "قسد" في حي خشمان بمدينة الحسكة، مؤكدة وصوله إلى منطقة آمنة في قرية الربيضة، شمالي ديرالزور.وبحسب مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" فإن "مسلحين من العشائر العربية في المنطقة، أصدروا بيانا يطالبون فيه بإطلاق سراح المدعو أحمد الخبيل، قائد ما يسمى "قائد مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ "قسد"، خلال 12 ساعة، وإلا فإن الحل العسكري سيكون الطريق لتحريره.وأكدت المصادر أن أحمد الخبيل الموالي للجيش الأمريكي، يقبع حاليا في أحد معتقلات قوات "قسد" والقوات الأمريكية في محافظة الحسكة.كما طالب أبناء العشائر، المسلحين العرب الموجودين ضمن تشكيلات "قسد" العسكرية بالابتعاد عن المعركة الدائرة حفاظا على أرواحهم.وأوضح المصدر أن أبناء العشائر العربية قاموا بقطع الطرق الرئيسية في أكثر من 15 بلدة في محيط حقول النفط والغاز الطبيعي التي يحتلها الجيش الأمريكي كقواعد عسكرية لا شرعية له بريف دير الزور الشرقي، وأحرقوا الإطارات وقاموا بالسيطرة على مقرات عسكرية لقوات "قسد" وأسروا مسلحين تابعين لها.ودارت اشتباكات عنيفة قرب القواعد العسكرية الأمريكية اللاشرعية في حقل "العمر" للنفط و"كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف دير الزور، فيما أرسلت "قسد" تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة الرقة لمؤازرة عناصرها في اشتباكاتهم مع مسلحيها المنافسين في "مجلس دير الزور العسكري".كما تعرضت بلدة (العزبة) بمنطقة المعامل بالقرب من قاعدة حقل "الكونيكو" للغاز، أحد القواعد العسكرية للقوات الأمريكي، لقصف بالمدفعية الثقيلة استهدف منازل المدنيين في البلدة، ما تسبب بحالة نزوح وهروب الأهالي من منازلهم الى البلدات المجاورة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر محلية اقتصار أضرار القصف على الماديات.وقالت المصادر أن بعض الأنباء غير المؤكدة التي تسري بين صفوف أبناء العشائر، تحدثت عن أن "قسد" قامت بالاعتداء الجسدي على قائد "المجلس العسكري لدير الزور" التابع لها، أحمد الخبيل، وذلك بسبب رفضه تسجيل مقطع صوتي يتوجه فيه للمسلحين التابعين له بتسليم أنفسهم لقوات "قسد"، وتم نقله إلى أحد المشافي العسكرية التابعة لتلك القوات في الحسكة جراء التعذيب المبرح الذي تعرض له.

https://sputnikarabic.ae/20230707/مصادر-لـ-سبوتنيك-الجيش-الأمريكي-أرسل-650-مسلحا-من-قسد-إلى-أوكرانيا-1078832206.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/-الجيش-الأمريكي-يدخل-أسلحة-جديدة-إلى-قواعده-اللاشرعية-في-سوريا--1079539242.html

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