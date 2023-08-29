https://sputnikarabic.ae/20230829/نتنياهو-يوجه-رسالة-للسعودية-ردا-على-طريقة-تعاملها-مع-مواطنين-إسرائيليين-1080517153.html

نتنياهو يوجه رسالة للسعودية ردا على طريقة تعاملها مع مواطنين إسرائيليين

نتنياهو يوجه رسالة للسعودية ردا على طريقة تعاملها مع مواطنين إسرائيليين

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تعامل السلطات السعودية مع ركاب إسرائيليين كانوا على متن طائرة حطت في جدة بعد عطل فني. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T10:12+0000

2023-08-29T10:12+0000

2023-08-29T10:12+0000

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وقال نتنياهو في مقطع متلفز نشره مكتبه على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مرفقا بترجمة للعربية: "أود التعبير عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية للمسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم بأزمة فاضطرت للقيام بهبوط اضطراري في جدة".وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي للسلطات السعودية بالقول "أثمن عاليا حسن الجوار".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت أول رحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب منذ إعلان المملكة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طائرة "بديلة" تابعة لشركة "طيران سيشل" انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا من مدينة جدة، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم مساء أمس في المدينة السعودية بعد "عطل تقني".وأبلغ العديد من الركاب الإسرائيليين وسائل الإعلام في بلدهم، أنهم تلقوا معاملة "ممتازة" من قبل سلطات المطار السعودي، وكذلك الفندق الذي قضوا فيه ليلتهم بمدينة جدة.وهذه أول رحلة مباشرة على الإطلاق لطائرة ركاب من مدينة سعودية إلى إسرائيل.ومساء أمس الإثنين، أعلنت شركة "طيران سيشل" هبوط طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى تل أبيب في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب اكتشاف عطل فني بالطائرة. وقالت إن الركاب سيقضون الليل في أحد فنادق السعودية، وفي وقت لاحق، غادرت طائرة بديلة تابعة للشرطة نفسها لإعادة الركاب إلى إسرائيل.وبحسب الشركة، كان هناك 128 إسرائيليا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، واضطرت للهبوط بسبب خلل في نظامها الكهربائي.وهبطت الطائرة في جدة بعد حوالي أربع ساعات من انطلاقها جزر سيشل- أي حوالي ساعة ونصف قبل الهبوط المخطط له في إسرائيل.وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مطار جدة تم تحديده مسبقًا كمطار بديل لمسارات الطيران إلى إسرائيل، وتمت الموافقة على الهبوط هناك في حالات الطوارئ للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل التي تمر عبر الأجواء السعودية.وأضافت الصحيفة: "مع ذلك، ينبغي التأكيد على أن هذا ليس "هبوطا اضطراريا" حقيقيا، ولم يعلن الطيارون حالة الطوارئ أيضا. وبحسب شركة الطيران فإن "جميع الركاب بخير".وقال مسؤولو وزارة الخارجية في تل أبيب إن "الإسرائيليين يعاملون بلطف شديد في جدة"، وفق الصحيفة.وفي يوليو/تموز 2022، أعلنت المملكة العربية السعودية - قبيل زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن إلى إسرائيل - أنها ستسمح لجميع شركات الطيران "التي تستوفي الشروط" بعبور مجالها الجوي، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي لا تطير بالضرورة إلى دول الخليج.ولا ترتبط السعودية وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية، ورغم كثرة الحديث في الدولة العبرية خلال الآونة الأخيرة عن قرب التطبيع مع الرياض، فإن المملكة اشترطت في أكثر من مناسبة حل الصراع مع الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230829/أول-طائرة-مباشرة-من-السعودية-لإسرائيل-منذ-إعلان-المملكة-فتح-أجوائها-1080508585.html

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